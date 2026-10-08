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台北市長蔣萬安今（8）日拋出市政願景，規劃遷移台北松山機場，要打造AI園區，但松機內部還有軍方使用的松山指揮部是否也要遷移，引發質疑。蔣萬安稱，目前松山機場沒有戰鬥機，各項救災其實都有直升機可以進行，整體都可以跟中央討論合作，這是非常關鍵重要的一刻，跟中央攜手規劃。針對松指部遷移意圖，蔣萬安說，這部分牽涉很多，他們一定是結合中央一起規劃，但方向必須明確，有幾個條件，包括時機上如輝達進來、AI起來，必須面對這樣的浪潮，相關的配套條件，不管是機場捷運、五楊高架橋、第三航廈跟第三航道陸續啟用，可以乘載覆蓋松山機場的運量，接下來很多議題必須跟中央共同討論、彼此合作。媒體追問，松指部軍營要遷去哪？是否有做好規劃？蔣萬安說，目前松山機場沒有戰鬥機，各項救災直升機可以進行，這些很重要，都可以跟中央討論合作，但整體考量最重要，不只台北市，對台灣未來整體不只是民眾生活品質、經濟發展，能夠AI產業打下黃金世紀，這是非常關鍵重要的一刻，所以希望從這一刻開始規劃，跟中央攜手規劃。