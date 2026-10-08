民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（7）日登上《少康戰情室》接受趙少康專訪，結束後沈伯洋拿起手機自拍，從側拍畫面被發現他用蘋果旗下冷門手機iPhone Air，而且還是沒有裝保護殼的「裸機」，讓不少同為裸機派的用戶大讚他有品味。iPhone Air從上市以來反應就相當兩極。《NOWNEWS今日新聞》記者實際使用後也相當讚賞超輕薄的手感，但無法成為主力手機還是卡在單鏡頭、電池續航及不支援實體SIM卡等，購買前必須考慮的問題。
沈伯洋與趙少康同框引發關注，有網友將注意力放在他手上的手機，發現使用的是太空黑色iPhone Air，而且直接裸機使用，隨即在Threads掀起討論。有人提到「iPhone Air愛好者+1」、「裸機必須推」，也有網友開玩笑表示「iPhone Air終於可以清庫存了」、「沈伯洋根本帶貨王」，讓原本相對小眾的蘋果手機受到關注。
iPhone Air裸機果粉狂讚輕薄手感
iPhone Air自2025年9月上市後，最大賣點就是輕薄設計，機身厚度僅5.64mm、重量165公克，搭載6.5吋OLED螢幕、120Hz ProMotion更新率及A19 Pro晶片。
有人認為iPhone Air輕薄手感出色，不裝保護殼才能完整體驗設計特色；也有使用者分享，從iPhone 16 Pro換到Air後，裸機使用相當滿意，甚至表示如果下一代增加超廣角鏡頭，將更符合需求。
iPhone Air買前注意！3大缺點不能忽視
不過，並非所有人都買單。有網友直言「單鏡頭跟破喇叭真的買不下去」，也有人認為輕薄確實很吸引人，但為了縮減機身厚度，蘋果犧牲了不少實用功能。記者實際使用也發現手感絕佳，可是無法成為記者工作的主力手機，原因有下列三大缺點。
1.單鏡頭拍照功能受限
iPhone Air僅配備4800萬畫素融合主鏡頭，雖然支援2倍光學品質變焦，但缺少獨立超廣角及長焦鏡頭，對於經常需要拍攝的用戶來說，單鏡頭對於使用情境相對對受到侷限。
2.電池續航不足
蘋果官方標示iPhone Air影片播放最長27小時，低於iPhone 17的30小時，雖然有人認為日常使用已經足夠，但還是有人認為「電池是一大硬傷」，記者如果帶iPhone Air出門則一定會多帶一顆行動電源才會覺得安心。
3.只能使用eSIM
iPhone Air是蘋果首款全球全面採用eSIM設計的iPhone，不支援實體SIM卡。雖然eSIM省去插拔卡片的麻煩，但如果經常需要更換手機，就必須要透過電信商轉換，稍嫌麻煩。
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iPhone Air自2025年9月上市後，最大賣點就是輕薄設計，機身厚度僅5.64mm、重量165公克，搭載6.5吋OLED螢幕、120Hz ProMotion更新率及A19 Pro晶片。
有人認為iPhone Air輕薄手感出色，不裝保護殼才能完整體驗設計特色；也有使用者分享，從iPhone 16 Pro換到Air後，裸機使用相當滿意，甚至表示如果下一代增加超廣角鏡頭，將更符合需求。
iPhone Air買前注意！3大缺點不能忽視
不過，並非所有人都買單。有網友直言「單鏡頭跟破喇叭真的買不下去」，也有人認為輕薄確實很吸引人，但為了縮減機身厚度，蘋果犧牲了不少實用功能。記者實際使用也發現手感絕佳，可是無法成為記者工作的主力手機，原因有下列三大缺點。
1.單鏡頭拍照功能受限
iPhone Air僅配備4800萬畫素融合主鏡頭，雖然支援2倍光學品質變焦，但缺少獨立超廣角及長焦鏡頭，對於經常需要拍攝的用戶來說，單鏡頭對於使用情境相對對受到侷限。
2.電池續航不足
蘋果官方標示iPhone Air影片播放最長27小時，低於iPhone 17的30小時，雖然有人認為日常使用已經足夠，但還是有人認為「電池是一大硬傷」，記者如果帶iPhone Air出門則一定會多帶一顆行動電源才會覺得安心。
3.只能使用eSIM
iPhone Air是蘋果首款全球全面採用eSIM設計的iPhone，不支援實體SIM卡。雖然eSIM省去插拔卡片的麻煩，但如果經常需要更換手機，就必須要透過電信商轉換，稍嫌麻煩。