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從陳水扁開始 松山機場遷建30年一路喊到現在

謝長廷、姚文智接棒 從公園到都市再生各有版本

不只「中央公園」！黃珊珊、丁守中放眼交通與都市發展

喊了這麼多年為何還沒搬？第一關就是「中央才能決定」

離島航線怎辦？桃機場能否接手？第三航廈、第三跑道成關鍵

蔣萬安昔持保留態度 今急轉以「AI產業」為主軸

300公頃藍圖只是第一步！從「要不要搬」走向「能不能執行」

台北市土地開發空間日益受到限制，松山機場遷建議題也再度成為政壇焦點，台北市長蔣萬安在距選舉投票日不到2個月之際，正式拋出松機遷移構想，盼將機場及周邊約300公頃土地重新開發，導入AI產業、住宅與公園等用途，打造「台北AI園區」。不過，松山機場遷建並非新議題，從1990年代至今歷經多任市長與政治人物提出不同版本，30年來始終停留在討論階段。值得注意的是，蔣萬安於2015年參選立委時，態度上傾向支持松機遷移，但認為應要從長計議；孰料，到了2022年競選台北市長時，卻一百八十度大轉為反對立場，還強力批評敵營的吳怡農是「一到選舉才倉促提出」。如今為尋求連任，蔣萬安主動將遷移議題端上檯面，再度點燃戰火，接下來就讓《NOWNEWS今日新聞》帶您一覽這場延續數十年的「松機搬不搬」之爭。松山機場遷建最早可追溯至1994年，時任台北市長陳水扁即曾關注相關議題，此後，不同政治人物也陸續拋出構想。2002年台北市長選舉，民進黨參選人李應元提出「遷移松山機場，打造首都中央公園」政見，主張將松山機場航線移往中正機場，也就是現在的桃園國際機場，原機場用地則轉型為具有防洪、休閒及親水功能的大型公園，同時解除周邊部分航空高度限制。李應元的構想除了公園，也把都市更新與土地開發納入計畫，當時估算可創造上兆元價值，並希望利用遷建後釋出的土地及周邊空間，改善老舊社區與都市發展問題。這也成為後來歷次選舉中，松山機場遷建政見的重要雛形：機場搬走後，究竟要變成公園、住宅，還是新的商業及產業發展區，逐漸成為另一場政策競爭。2006年參選台北市長的謝長廷，同樣提出松山機場遷移構想，當時正值台灣高鐵即將通車前夕，國內西部航空市場面臨大幅退場的轉折點，他認為機場是台北市南北交通的阻隔之一，周邊大範圍土地又受到航空限建影響，因此主張遷移後重新利用機場土地，發展森林公園、文化創意、體育及經貿等功能。2018年參選台北市長的姚文智也把「廢除松山機場」列為主要政見，主張將機場原址轉型為中央公園，並透過解除周邊限高限制，帶動都市更新與再生。姚文智當時提出的版本，還設定了政策、設計競賽及後續工程時程。有趣的是，當時尋求連任的台北市長柯文哲，同樣支持松山機場遷建方向，但強調遷建決定權在中央而非台北市政府。2015年，柯市府曾與相關中央及地方單位舉辦「首都圈論壇—松山機場遷建及再生計畫」，討論機場遷移後的都市發展，以及桃園機場接替運能的可能性。松山機場遷建的支持論述，並不只有「蓋公園」一條路線。2018年台北市長選舉時，國民黨參選人丁守中也主張遷建後不能只是把大片土地變成公園，而可納入中繼國宅及經濟發展營運中心等用途，將土地與都市更新、產業發展結合。到了2022年，時任台北市副市長的黃珊珊參選市長時，也提出遷移松山機場的構想，主要著眼於內湖交通問題。她認為機場形成都市發展與道路規劃的阻隔，若能搬遷，可利用釋出的空間及解除限建後的土地條件，增加跨越基隆河的交通路廊，替內湖交通紓解壓力。換句話說，歷年遷建論述雖然都指向「搬走松機」，但目的並不完全相同：有人要的是中央公園，有人鎖定都市更新，有人著眼住宅與產業，也有人將重點放在內湖交通。松山機場遷建長年無法落實，首先面對的就是權責問題，此處並非單純的台北市土地開發案，而是涉及交通、民航、國防及救災等多項中央權責。2016年立法院相關議案資料就指出，松山機場是軍民合用機場，除民航服務外，也肩負國防及救災任務；因此，機場是否遷建，不能只從都市發展角度判斷。資料同時指出，遷建的關鍵之一，在於桃園國際機場能否提供相同功能、運量與安全的替代條件。2022年松機遷建議題再度升溫時，時任交通部長王國材也表示，松山機場不能只從單一城市發展角度來看，還涉及戰備等問題，需要審慎討論。他指出，疫情前松山機場與離島及東部航線每年約有270萬旅次，若遷建將影響不少旅客；此外，松機是軍民合用機場，軍方有戰備需求，空勤總隊直升機也在此執行北部緊急救援及離島運送任務。松山機場的另一項特殊性，在於它並非只有台北市民使用，還包括金門、馬祖、澎湖等離島航線長期是松機的重要運量來源，民航局目前仍持續針對三大離島航線安排大量班次及加班機。因此，若未來松機全面遷移，離島航線勢必要改由其他機場承接。過去交通部即指出，松山機場遷建必須充分考量離島居民的交通權益，以及桃園機場是否能夠承擔原有運量與功能。除了國內及離島航線，松山機場位於台北市中心的地理位置，也是支持保留者提出的重要理由。總統府過去曾以東京羽田、上海虹橋等城市機場為例，說明市區機場能縮短地面交通時間，並主張松山與桃園兩座機場可以採取功能互補的「松桃分工」。因此，過去多次遷建方案都把桃園機場擴建進度視為重要前提，柯文哲任內即曾表示，桃園機場必須做好承接準備，松山機場才有條件進一步討論遷移。如今情況則有所不同，交通部目前持續推動桃園機場第三航廈及第三跑道建設，桃園航空城也配合第三跑道取得用地；交通部今年6月指出，為不影響第三跑道建設進度，相關地上物搬遷期限仍以2026年底完成為目標。總統府今年也表示，桃園機場第三航廈以2027年完工為目標，並希望第三跑道工程不要超過2032年。也就是說，相較過去「桃機還沒準備好」的狀態，現階段桃園機場確實持續擴建，但松山機場若要完全遷移，仍涉及航班如何重新配置，以及桃園機場實際能否承接等問題，不能只看單一工程完工日期。這也是蔣萬安此次提出松機遷建時，最值得注意的轉變。2022年台北市長選舉後，松機遷建議題再次引發討論，當時蔣萬安表示，這攸關台灣整體國土規劃，中央與地方應充分溝通，提出兼具國土、都市及地方需求的具體方案，不能在選舉時倉促提出。如今上任後，蔣萬安則正式把松山機場遷移納入城市發展構想，並將核心理由從過去的公園、交通或都市更新，進一步轉向AI產業用地。蔣萬安8日宣布，台北市規劃遷移松山機場，機場及周邊約300公頃土地將重新利用，作為AI園區、住宅及公園等用途。市府認為，北士科、內湖及南港等既有產業聚落逐漸面臨土地不足，松機及周邊土地因此成為台北市尋找大面積產業用地的選項。根據蔣市府目前公布的構想，約300公頃土地將分成不同功能區塊，其中約100公頃規劃產業聚落，另有約90公頃住宅及支援性公共設施，還有約110公頃公園綠地。市府表示，AI產業聚落預計串聯北士科、內湖及南港等既有科技產業園區，並進一步連結新北、桃園、新竹、苗栗、基隆及宜蘭等地，打造北台灣科技產業廊帶。市府並以產業局推估指出，相關發展若落實，可望創造約12兆元產值、約6萬5000個就業人口，以及至少3萬5000名住宅人口。交通部分，市府提出新增跨河廊道及串聯捷運路網等構想，希望改善大直、內湖等地交通；綠地部分則規劃約110公頃公園，市府形容規模約為大安森林公園4倍，並希望重新整理基隆河岸空間。對蔣萬安而言，提出300公頃土地的開發藍圖只是第一步，真正困難的仍是如何讓松山機場完成遷移。按照目前市府說法，桃園機場第三航廈預計2027年啟用、第三跑道規劃2033年完成，未來可望承接松機現有運量；不過，從航班轉移、離島航線安排，到軍事用途與緊急救援功能，都還涉及跨部會協調，並非台北市政府單方面可以決定。外界關注的從「遷建後要開發什麼」轉向「遷建條件是否真的成熟」，包括桃園機場實際承載能力、松指部等軍事功能如何調整，以及原有航線與相關航空服務如何銜接，都是後續必須逐項釐清的課題。民進黨台北市長參選人沈伯洋也指出，松機涉及軍事用途及松山指揮部，若要推動遷建，需要相當多前置準備；學者則提醒，在完整的上位配套方案出現前，遷建仍存在功能銜接問題。對台北市而言，若遷建最終成案，300公頃土地將牽動產業、住宅、交通與綠地等大規模都市布局；但在此之前，中央與地方仍須處理機場功能替代及土地權責等問題。也因此，蔣萬安此次提出的AI園區構想，能否從城市藍圖進一步轉化為實際建設，後續中央與地方的協調進度，以及相關配套能否逐一到位，將是這項計畫能否往前推進的關鍵。