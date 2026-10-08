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行政院引蔣萬安評松機遷移 「絕不是一到選舉倉促的提出」

蔣萬安喊松機遷移 交通部證實：4年我來從未討論

選舉進入倒數階段，選戰進入白熱化，台北市長參選人沈伯洋聲勢水漲船高，台北市長蔣萬安今（8）日下猛藥，祭出松機遷移政見。而松機為軍民兩用機場，牽涉國防部與交通部。對此行政院表示剛剛才看到，並引用蔣萬安4年前針對松機遷移的說法「絕不是一到選舉倉促的提出」，坦言對此感到訝異，台北市府從未與中央討論過。對於蔣萬安拋出松機遷移，行政院發言人李慧芝坦言，是到剛剛才看到，並引用蔣萬安4年前針對松機遷移的評論，說明國土規劃要審慎嚴肅面對，「絕不是一到選舉倉促的提出。」李慧芝表示，對於蔣萬安提松機遷移感到訝異，因為台北市府跟中央沒有討論過，這牽涉到很多的中央部會，建議市府跟中央先討論。交通部次長陳彥伯補充，台北市府4年來沒有提出這方面的討論，而大家都知道松機是重要空運服務功能，能夠直飛日本羽田、韓國首爾與上海，也是國內離島與東部的重要樞紐，另有空勤總隊，對於國家發展公共政策議題，各方討論都尊重，但是牽涉民航、都市發展與離島交通等，因此要審慎評估。