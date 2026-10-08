選舉進入倒數階段，選戰進入白熱化，台北市長參選人沈伯洋聲勢水漲船高，台北市長蔣萬安今（8）日下猛藥，祭出松機遷移政見。而松機為軍民兩用機場，牽涉國防部與交通部。對此行政院表示剛剛才看到，並引用蔣萬安4年前針對松機遷移的說法「絕不是一到選舉倉促的提出」，坦言對此感到訝異，台北市府從未與中央討論過。

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行政院引蔣萬安評松機遷移　「絕不是一到選舉倉促的提出」

對於蔣萬安拋出松機遷移，行政院發言人李慧芝坦言，是到剛剛才看到，並引用蔣萬安4年前針對松機遷移的評論，說明國土規劃要審慎嚴肅面對，「絕不是一到選舉倉促的提出。」

李慧芝表示，對於蔣萬安提松機遷移感到訝異，因為台北市府跟中央沒有討論過，這牽涉到很多的中央部會，建議市府跟中央先討論。

蔣萬安喊松機遷移　交通部證實：4年我來從未討論

交通部次長陳彥伯補充，台北市府4年來沒有提出這方面的討論，而大家都知道松機是重要空運服務功能，能夠直飛日本羽田、韓國首爾與上海，也是國內離島與東部的重要樞紐，另有空勤總隊，對於國家發展公共政策議題，各方討論都尊重，但是牽涉民航、都市發展與離島交通等，因此要審慎評估。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...