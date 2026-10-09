2026國慶日圖書館有開嗎？今年國慶日10月10日適逢星期六，不少民眾關心國慶連假圖書館是否照常營業、哪天休館。《NOWNEWS今日新聞》整理國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館，以及六都台北、新北、桃園、台南、高雄市立圖書館國慶連假開館時間，想趁國慶連假看書、自修的人一次掌握。
🟡2026國慶日圖書館有開嗎？10/10國慶日多間圖書館休館
📍國家圖書館（台北市）
◾10月9日周五：正常開館（09:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～17:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍國立臺灣圖書館（新北中和）
◾10月9日周五：正常開館（09:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～21:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍國立公共資訊圖書館（台中市）
◾10月9日周五：正常開館（09:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～17:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍台北市立圖書館（總館）
◾10月9日周五：正常開館（08:30～21:00）
◾10月10日周六，國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（09:00～17:00）
📍新北市立圖書館（總館）
◾10月9日周五：正常開館（08:30～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:30～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:30～21:00）
📍桃園市立圖書館
◾10月9日周五：正常開館（08:30～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:30～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:30～17:00）
📍台南市立圖書館（公園總館）
◾10月9日周五：正常開館（08:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:00～21:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍高雄市立圖書館（總館）
◾10月9日周五：正常開館（10:00～22:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（10:00～22:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍國立臺灣大學圖書館
◾10月9日周五：休館
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:00～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:00～22:00）
📍國立臺灣科技大學圖書館
◾10月9日周五：休館
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:30～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:10～21:30）
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📍國家圖書館（台北市）
◾10月9日周五：正常開館（09:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～17:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍國立臺灣圖書館（新北中和）
◾10月9日周五：正常開館（09:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～21:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
◾10月9日周五：正常開館（09:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～17:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍台北市立圖書館（總館）
◾10月9日周五：正常開館（08:30～21:00）
◾10月10日周六，國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（09:00～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（09:00～17:00）
📍新北市立圖書館（總館）
◾10月9日周五：正常開館（08:30～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:30～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:30～21:00）
◾10月9日周五：正常開館（08:30～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:30～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:30～17:00）
📍台南市立圖書館（公園總館）
◾10月9日周五：正常開館（08:00～21:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:00～21:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍高雄市立圖書館（總館）
◾10月9日周五：正常開館（10:00～22:00）
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（10:00～22:00）
◾10月12日周一：例行固定休館
📍國立臺灣大學圖書館
◾10月9日周五：休館
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:00～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:00～22:00）
📍國立臺灣科技大學圖書館
◾10月9日周五：休館
◾10月10日周六國慶日：休館
◾10月11日周日：正常開館（08:30～17:00）
◾10月12日周一：正常開館（08:10～21:30）