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台北市長蔣萬安任內從未提及松機遷移議題，在選舉倒數不到2個月拋出政見，引發熱議。對此前立委鄭運鵬表示，自己幾年前曾私下請教過交通部，包括土地利用、工程黑暗期、預算需求等政策面思考，自己大學修過航空站工程，認為都不是絕對的否決因素，政府是可以做政治、政策選擇的，但唯一想不出解方的是東部、離島航空班次需求，「倉促上路的政策是否會讓各位更方便？請離鄉來台北打拚的鄉親們自己判斷，國民黨的花東離島候選人也可以自己判斷」。對於蔣萬安拋出松機遷移議題，鄭運鵬說，自己幾年前曾經私下請教過交通部，土地利用、工程黑暗期、預算需求等等政策面的思考，自己大學修過航空站工程，認為都不是絕對的否決因素，政府是可以做政治、政策選擇的，但唯一想不出解方的是東部、離島航空班次需求。鄭運鵬說，這些縣市大部分是深藍執政，上個月民航公司準備停飛花蓮，深藍民代不是如喪考妣要求交通部負責嗎？以後是走陸路、海路？還是看看桃園能不能飛東部、離島？蔣市長倉促上路的政策是否會讓各位更方便？「請離鄉來台北打拚的鄉親們自己判斷、中國國民黨的花東離島候選人也可以自己判斷」。