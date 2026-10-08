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賽事 客隊 比分 主隊 系列賽戰況 ALDS G3 坦帕灣光芒（TB） 4：3 紐約洋基（NYY） 光芒 3：0 晉級 ALDS G3 克里夫蘭守護者（CLE） 9：3 芝加哥白襪（CHW） 白襪 2：1 領先 NLDS G4 洛杉磯道奇（LAD） 4：1 亞特蘭大勇士（ATL） 道奇 3：1 晉級 NLDS G4 密爾瓦基釀酒人（MIL） 3：1 聖地牙哥教士（SD） 釀酒人 3：1 晉級

賽事 客隊 主隊 台灣時間 系列賽戰況 ALDS G4 克里夫蘭守護者（CLE） 芝加哥白襪（CHW） 08：00 白襪 2：1 領先

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（8）日持續熱戰，分區系列賽一天內產生3支晉級隊伍。洛杉磯道奇以4：1擊敗亞特蘭大勇士，系列賽3勝1敗挺進國聯冠軍賽；坦帕灣光芒則以4：3險勝紐約洋基，完成3連勝橫掃，率先晉級美聯冠軍賽。密爾瓦基釀酒人也在國聯分區系列賽第4戰以3：1擊敗聖地牙哥教士，系列賽3勝1敗勝出，將與道奇爭奪國聯冠軍。另一方面，芝加哥白襪主場封王失利，以3：9不敵克里夫蘭守護者，系列賽仍以2勝1敗領先。道奇與勇士第4戰前6局形成投手戰，雙方僅戰成1：1平手。關鍵出現在7局上，道奇在2出局滿壘情況下，帕赫斯（Andy Pages）把握機會敲出中外野2分打點安打，一棒突破僵局，也終結道奇本系列賽得點圈有人時0安打的低潮。9局上，道奇重砲蒙西（Max Muncy）再補上一發陽春全壘打，將領先擴大為4：1。投手群方面，道奇全場只讓勇士敲出3支安打、攻下1分，最終順利守成，以系列賽3勝1敗淘汰勇士，連續3年闖進國聯冠軍賽。勇士本系列賽最大問題仍是關鍵一擊不足，整個系列賽得點圈有人時23打數僅1安，雖然先發投手群多次壓制道奇打線，但進攻端遲遲無法突破，也讓球季就此畫下句點。美聯分區系列賽方面，光芒作客洋基主場，最終以4：3險勝，系列賽3勝0敗完成橫掃，挺進美聯冠軍賽。此役光芒新秀梅薩（Victor Mesa Jr.）成為勝負關鍵，他在6局上轟出超前2分砲，幫助光芒取得領先。洋基並非沒有反撲機會，6局下沃爾皮（Anthony Volpe）一度擊出左外野深遠飛球，原先被判定為追平全壘打，不過經重播輔助判決後，因球迷在場內範圍干擾接球，改判為二壘安打，洋基追回1分後仍以3：4落後。隨後洋基未能延續攻勢，最終1分差吞敗。洋基本系列賽進攻全面熄火，前兩戰合計58打數僅5安，雖然第3戰打線稍有起色，但仍無法突破光芒牛棚封鎖。洋基遭橫掃出局，世界大賽冠軍荒也延續到17年。國聯另一組分區系列賽也在今日分出勝負。釀酒人作客聖地牙哥，在第4戰以3：1擊敗教士，系列賽3勝1敗勝出，連續2年成功挺進國聯冠軍賽，國聯冠軍賽組合也正式確定，將由道奇對決釀酒人。釀酒人此役靠著3局上弗里利克（Sal Frelick）與米契爾（Garrett Mitchell）串聯安打先馳得點，雖然3局下被小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出陽春砲追平，但5局上米契爾敲出三壘安打帶動攻勢，喬里奧（Jackson Chourio）補上關鍵安打要回領先；6局上再靠弗里利克的高飛犧牲打添得保險分，就此鎖定勝局。牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）長中繼3局未被敲安、無失分，成為贏球功臣之一。芝加哥白襪原本帶著2勝0敗優勢回到主場，有機會在自家球迷面前晉級，不過守護者第3戰打線甦醒，以9：3擊敗白襪，將系列賽追成1勝2敗。守護者3局上展開大局，靠著保送堆壘，加上阿戴爾（Jo Adell）敲出清壘三壘安打，一口氣灌進4分奠定領先基礎。白襪全場雖然也有攻勢，但關鍵時刻無法補上安打，全隊更吞下19次三振，寫下季後賽9局比賽新紀錄。守護者贏球後保住一線生機，系列賽第4戰將繼續在芝加哥進行；白襪仍以2勝1敗領先，只差1勝就能晉級美聯冠軍賽，勝方將與光芒爭奪美聯冠軍。