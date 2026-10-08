美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（8）日持續熱戰，分區系列賽一天內產生3支晉級隊伍。洛杉磯道奇以4：1擊敗亞特蘭大勇士，系列賽3勝1敗挺進國聯冠軍賽；坦帕灣光芒則以4：3險勝紐約洋基，完成3連勝橫掃，率先晉級美聯冠軍賽。密爾瓦基釀酒人也在國聯分區系列賽第4戰以3：1擊敗聖地牙哥教士，系列賽3勝1敗勝出，將與道奇爭奪國聯冠軍。另一方面，芝加哥白襪主場封王失利，以3：9不敵克里夫蘭守護者，系列賽仍以2勝1敗領先。
帕赫斯滿壘建功 道奇淘汰勇士晉級國聯冠軍賽
道奇與勇士第4戰前6局形成投手戰，雙方僅戰成1：1平手。關鍵出現在7局上，道奇在2出局滿壘情況下，帕赫斯（Andy Pages）把握機會敲出中外野2分打點安打，一棒突破僵局，也終結道奇本系列賽得點圈有人時0安打的低潮。
9局上，道奇重砲蒙西（Max Muncy）再補上一發陽春全壘打，將領先擴大為4：1。投手群方面，道奇全場只讓勇士敲出3支安打、攻下1分，最終順利守成，以系列賽3勝1敗淘汰勇士，連續3年闖進國聯冠軍賽。
勇士本系列賽最大問題仍是關鍵一擊不足，整個系列賽得點圈有人時23打數僅1安，雖然先發投手群多次壓制道奇打線，但進攻端遲遲無法突破，也讓球季就此畫下句點。
光芒3連勝橫掃洋基 沃爾皮追平轟遭球迷干擾改判
美聯分區系列賽方面，光芒作客洋基主場，最終以4：3險勝，系列賽3勝0敗完成橫掃，挺進美聯冠軍賽。此役光芒新秀梅薩（Victor Mesa Jr.）成為勝負關鍵，他在6局上轟出超前2分砲，幫助光芒取得領先。
洋基並非沒有反撲機會，6局下沃爾皮（Anthony Volpe）一度擊出左外野深遠飛球，原先被判定為追平全壘打，不過經重播輔助判決後，因球迷在場內範圍干擾接球，改判為二壘安打，洋基追回1分後仍以3：4落後。隨後洋基未能延續攻勢，最終1分差吞敗。
洋基本系列賽進攻全面熄火，前兩戰合計58打數僅5安，雖然第3戰打線稍有起色，但仍無法突破光芒牛棚封鎖。洋基遭橫掃出局，世界大賽冠軍荒也延續到17年。
釀酒人3：1擊退教士 系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽
國聯另一組分區系列賽也在今日分出勝負。釀酒人作客聖地牙哥，在第4戰以3：1擊敗教士，系列賽3勝1敗勝出，連續2年成功挺進國聯冠軍賽，國聯冠軍賽組合也正式確定，將由道奇對決釀酒人。
釀酒人此役靠著3局上弗里利克（Sal Frelick）與米契爾（Garrett Mitchell）串聯安打先馳得點，雖然3局下被小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出陽春砲追平，但5局上米契爾敲出三壘安打帶動攻勢，喬里奧（Jackson Chourio）補上關鍵安打要回領先；6局上再靠弗里利克的高飛犧牲打添得保險分，就此鎖定勝局。牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）長中繼3局未被敲安、無失分，成為贏球功臣之一。
守護者火力甦醒 9：3擊退白襪避免被淘汰
芝加哥白襪原本帶著2勝0敗優勢回到主場，有機會在自家球迷面前晉級，不過守護者第3戰打線甦醒，以9：3擊敗白襪，將系列賽追成1勝2敗。
守護者3局上展開大局，靠著保送堆壘，加上阿戴爾（Jo Adell）敲出清壘三壘安打，一口氣灌進4分奠定領先基礎。白襪全場雖然也有攻勢，但關鍵時刻無法補上安打，全隊更吞下19次三振，寫下季後賽9局比賽新紀錄。
守護者贏球後保住一線生機，系列賽第4戰將繼續在芝加哥進行；白襪仍以2勝1敗領先，只差1勝就能晉級美聯冠軍賽，勝方將與光芒爭奪美聯冠軍。
MLB 10/8季後賽四場比賽結果
明日賽事預告（2026年10月9日）
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道奇與勇士第4戰前6局形成投手戰，雙方僅戰成1：1平手。關鍵出現在7局上，道奇在2出局滿壘情況下，帕赫斯（Andy Pages）把握機會敲出中外野2分打點安打，一棒突破僵局，也終結道奇本系列賽得點圈有人時0安打的低潮。
9局上，道奇重砲蒙西（Max Muncy）再補上一發陽春全壘打，將領先擴大為4：1。投手群方面，道奇全場只讓勇士敲出3支安打、攻下1分，最終順利守成，以系列賽3勝1敗淘汰勇士，連續3年闖進國聯冠軍賽。
勇士本系列賽最大問題仍是關鍵一擊不足，整個系列賽得點圈有人時23打數僅1安，雖然先發投手群多次壓制道奇打線，但進攻端遲遲無法突破，也讓球季就此畫下句點。
美聯分區系列賽方面，光芒作客洋基主場，最終以4：3險勝，系列賽3勝0敗完成橫掃，挺進美聯冠軍賽。此役光芒新秀梅薩（Victor Mesa Jr.）成為勝負關鍵，他在6局上轟出超前2分砲，幫助光芒取得領先。
洋基並非沒有反撲機會，6局下沃爾皮（Anthony Volpe）一度擊出左外野深遠飛球，原先被判定為追平全壘打，不過經重播輔助判決後，因球迷在場內範圍干擾接球，改判為二壘安打，洋基追回1分後仍以3：4落後。隨後洋基未能延續攻勢，最終1分差吞敗。
洋基本系列賽進攻全面熄火，前兩戰合計58打數僅5安，雖然第3戰打線稍有起色，但仍無法突破光芒牛棚封鎖。洋基遭橫掃出局，世界大賽冠軍荒也延續到17年。
國聯另一組分區系列賽也在今日分出勝負。釀酒人作客聖地牙哥，在第4戰以3：1擊敗教士，系列賽3勝1敗勝出，連續2年成功挺進國聯冠軍賽，國聯冠軍賽組合也正式確定，將由道奇對決釀酒人。
釀酒人此役靠著3局上弗里利克（Sal Frelick）與米契爾（Garrett Mitchell）串聯安打先馳得點，雖然3局下被小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轟出陽春砲追平，但5局上米契爾敲出三壘安打帶動攻勢，喬里奧（Jackson Chourio）補上關鍵安打要回領先；6局上再靠弗里利克的高飛犧牲打添得保險分，就此鎖定勝局。牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）長中繼3局未被敲安、無失分，成為贏球功臣之一。
芝加哥白襪原本帶著2勝0敗優勢回到主場，有機會在自家球迷面前晉級，不過守護者第3戰打線甦醒，以9：3擊敗白襪，將系列賽追成1勝2敗。
守護者3局上展開大局，靠著保送堆壘，加上阿戴爾（Jo Adell）敲出清壘三壘安打，一口氣灌進4分奠定領先基礎。白襪全場雖然也有攻勢，但關鍵時刻無法補上安打，全隊更吞下19次三振，寫下季後賽9局比賽新紀錄。
守護者贏球後保住一線生機，系列賽第4戰將繼續在芝加哥進行；白襪仍以2勝1敗領先，只差1勝就能晉級美聯冠軍賽，勝方將與光芒爭奪美聯冠軍。
MLB 10/8季後賽四場比賽結果
|賽事
|客隊
|比分
|主隊
|系列賽戰況
|ALDS G3
|坦帕灣光芒（TB）
|4：3
|紐約洋基（NYY）
|光芒 3：0 晉級
|ALDS G3
|克里夫蘭守護者（CLE）
|9：3
|芝加哥白襪（CHW）
|白襪 2：1 領先
|NLDS G4
|洛杉磯道奇（LAD）
|4：1
|亞特蘭大勇士（ATL）
|道奇 3：1 晉級
|NLDS G4
|密爾瓦基釀酒人（MIL）
|3：1
|聖地牙哥教士（SD）
|釀酒人 3：1 晉級
|賽事
|客隊
|主隊
|台灣時間
|系列賽戰況
|ALDS G4
|克里夫蘭守護者（CLE）
|芝加哥白襪（CHW）
|08：00
|白襪 2：1 領先