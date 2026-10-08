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▲釀酒人中外野手米契爾（Garrett Mitchell）退到全壘打牆前完成接殺，硬是沒收馬查多（Manny Machado）這支在其他多數球場都可能出牆的深遠飛球。（圖／美聯社／達志影像）

季後賽有時不是輸在一整場，而是輸在幾公分。台灣時間10月8日的MLB季後賽，就連續出現兩個幾乎能改變比賽命運的畫面：聖地牙哥教士馬查多（Manny Machado）一棒406英尺深遠飛球，在其他多數球場都會是全壘打，卻在沛可球場（Petco Park）中外野牆前被接殺；紐約洋基沃爾普（Anthony Volpe）原本可能追平比分的深遠飛球，則因自家球迷伸手干擾，被重播改判成二壘安打。兩球結果不同，痛感卻很像。馬查多是輸給球場，沃爾普是輸給人為干擾；一個是棒球規則裡最冷酷的距離差異，一個是季後賽裡最荒謬的場邊變數。教士在國聯分區系列賽第4戰以1比3不敵釀酒人，系列賽遭淘汰。最讓人難忘的不是最後比分，而是馬查多那支中外野深遠飛球。這球初速106.7英里、飛行距離406英尺，從擊球品質來看，已經足以成為改變比賽的揮棒。馬查多擊球後一度停在打擊區看球，因為那一瞬間，他大概也以為自己把比賽拉回來了。但球最後沒有飛出去。釀酒人中外野手米契爾（Garrett Mitchell）退到牆前完成接殺，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）只能回到一壘，Petco Park的中外野深度，把一支在其他19座球場都可能出牆的球，硬生生留在場內。這就是棒球最殘酷的地方。同樣一顆球，在不同球場可能是英雄時刻，也可能只是出局數。如果說馬查多是輸給球場，那洋基沃爾普的狀況更荒謬。洋基在6局下落後光芒時，沃爾普擊出左外野深遠飛球，場上第一時間判定為全壘打。若判決維持，洋基就能追平比分，布朗克斯主場氣氛也會瞬間被點燃。但重播輔助判決顯示，左外野看台球迷在球仍位於場內上方時碰觸到球，裁判最後改判球迷干擾。原本可能追平的全壘打被沒收，小隆巴德（George Lombard Jr.）回本壘得分，沃爾普只能站上二壘，洋基只追到1分差。更致命的是，下一棒瓊斯（Spencer Jones）遭三振，洋基攻勢就此中斷。也就是說，這次球迷伸手不只改變判決，也直接切斷洋基最接近追平的一波反攻。洋基主場過去曾因Jeffrey Maier事件在季後賽受惠，如今卻出現近似的反向劇情。以前是球迷伸手幫洋基，這次是自家球迷伸手害洋基。這種歷史回力鏢，幾乎比單純輸球還難以接受。馬查多與沃爾普這兩球，放在同一天看特別有意思。馬查多那球是棒球場地差異造成的遺憾。球打得夠強、夠遠，但Petco Park就是不給過，這種結果雖然殘酷，卻仍屬於比賽本身的一部分。沃爾普那球則不同。它不是單純被牆留下，也不是外野手美技接殺，而是被場外因素介入。尤其當干擾來自洋基主場球迷，荒謬感更強。球員在場上拚到最後，結果一名球迷的伸手，可能就讓球隊少掉追平機會。季後賽不只考驗實力，也考驗細節與運氣。短期賽最迷人的地方，就是每一球都可能被放大，例行賽162場裡，一支牆前飛球、一個球迷干擾，也許很快就被下一場比賽沖淡；但季後賽不同，它可能直接變成系列賽轉折，甚至成為球迷多年後仍反覆提起的畫面。