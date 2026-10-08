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▲沈伯洋、蘇巧慧出席貓咪博覽會開幕典禮。（圖／記者林調遜攝）

▲沈伯洋、蘇巧慧出席貓咪博覽會開幕典禮。（圖／記者林調遜攝）

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，中國解放軍體系的官方媒體帳號「鈞正平」發文，雖未直接點名蔡康永，卻以「台灣公眾人物」為對象發出強烈警告，甚至稱若與「台獨頑固分子」站在一起，將「付出難以承受的代價」，為此，警政署擔心蔡康永可能面臨「跨國鎮壓」風險，已交辦台北市警察局注意其人身安全，並進行安全維護部署。對此，沈伯洋今（8）日受訪時表示，希望中國不要針對這種議題做打壓，無論立場為何，都應該要站出來捍衛。沈伯洋上午出席「2026展昭世界貓咪博覽會開幕典禮」，並分享他雖然原本是狗派，但有一次在西雅圖遇到一隻非常會撒嬌的緬因貓，自此以後就非常喜歡貓咪，今天前來則是因為先前在「市長，你給我聽好了！」肥皂箱活動中，遇到很多民眾關心寵物政策，所以特別來了解寵物產業的運作和發展等。媒體關切蔡康永被共軍盯上一事，沈伯洋認為，在選舉期間，安全的維護確實非常重要，希望中國不要針對這種議題做打壓，因為這是台灣的民主、自由。沈伯洋提到，蔡康永其實講得非常清楚，要多方聽，也希望能多方邀請、針對不同的場合都想去聽聽看，這完全是在台灣，在民主自由的社會裡，非常正常的一件事；他說，一個人因為這樣的事情，受任何不利，無論立場為何，都應該要站出來捍衛。