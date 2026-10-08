我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於孫德榮又在節目上提及兩人陳年恩怨，陳喬恩罕見發長文回應。（圖／陳喬恩IG@iam_joechen）

經紀人孫德榮日前在節目上提及，當年抓到陳喬恩在攝影棚喝酒，為了消她的銳氣將其冷凍1年，隔空喊話願意解開此心結，講到激動處還質問對方「我哪裡對不起妳」，甚至重提她結婚沒邀自己、託人傳話也未獲理會，最後還脫口「我的告別式妳也不用來」，對此，陳喬恩不忍發聲表示，很多都是加油添醋的誹謗，更要孫德榮「不用一直提到我了」。針對孫德榮口中的恩怨，陳喬恩在IG發文回應，直言真的對恩師沒有一點恨，她記憶中20幾年前合約到期解約時「大家都很和氣啊」，當年自己拍完《王子變青蛙》後很多劇本找上門，「身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？我也沒有少給公司抽成。」陳喬恩說，《命中注定我愛你》之後合約滿了就自然的離開公司，接著自己就到中國拍戲，「當年也是還沒有微信和line，但確實也沒有什麼重要的事情需要聯繫，幾年後忽然就開始有莫名其妙的一些報導出來，其實我從頭到尾都很納悶ㄟ...」「這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我。其中不免帶著很多加油添醋的誹謗，我也就當新聞和節目需要的效果，沒有去回應什麼」，陳喬恩還澄清，自己結婚時完全沒有收到孫德榮託人帶話給她，「從來沒有任何一個認識的人，有提到過你的任何事情，完全沒有。」陳喬恩表示，以後不會再回應相關事件，但也不希望莫須有、帶有攻擊言論的話一再發生，「我的沉默其實是在保護自己，也尊重你」，最後她說：「從來也沒有人找過我說要什麼大和解之類的，其實也沒什麼需要解的，不如你要不要以後，多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩，就不用一直提到我了！」