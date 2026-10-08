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國慶連假雨勢漸強 周日東北部雨最大

▲雙十國慶連假水氣慢慢增多，北部、東半部要留意局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲未來一周受到偏東北風影響，迎風面雨勢較為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周東北季風影響不大 高溫約28到30度

▲未來一周低溫約22到25度，北部、東部高溫約28到30度，中南部約32到33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲諾洛、小熊颱風對台灣天氣都沒影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

雙十國慶連假從明（9）日開始，中央氣象署表示，明（9）日白天水氣減少大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，不過明晚到10日、11日，環境水氣多，大台北、東半部迎風面降雨較為明顯，尤其是11日，基隆北海岸、東北部要留意局部較大雨勢。中央氣象署預報員張承傳指出，未來一周天氣型態主要為東北風，明（9）日到周日（11日）國慶連假期間，大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，周六（10日）、周日（11日）水氣較多，尤其是迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢較大，基隆北海岸、東北部11日要留意局部較大雨勢。其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨。下周一（12日）到下周四（15日）主要還是偏東北風環境，下周三（14日）東北季風稍微增強，不過隔天就會減弱，對於天氣影響時間較短，降雨方面都差不多，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。溫度方面，下周三的東北季風增強幅度不大，因此未來一周北部、東部高溫約28到30度，中南部有機會來到32到33度，各地低溫約在22到25度。颱風部分，目前太平洋海面上的輕度颱風諾洛應該沒有增強趨勢，輕颱小熊則有可能在周六增強為強烈颱風，不過這兩個颱風距離台灣都很遠，對於台灣的天氣沒有影響。