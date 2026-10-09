中央氣象署表示，今（9）日白天水氣減少大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨，不過今晚到10日、11日，環境水氣多，大台北、東半部迎風面降雨較為明顯，尤其是11日，基隆北海岸、東北部要留意局部較大雨勢。
今天天氣：迎風面有零星雨 其他地區多雲到晴
10月9日今天的天氣，環境風場仍為東北風，迎風面大台北、東半部及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，桃園以南為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。
溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約28到30度，新竹以南及台東31到33度，早晚仍稍涼，各地低溫約22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風，中南部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：
10月10日明天的天氣，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：
未來一周天氣型態主要為東北風，周六（10日）、周日（11日）水氣較多，尤其是迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢較大，基隆北海岸、東北部11日要留意局部較大雨勢。其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨。下周一（12日）到下周四（15日）主要還是偏東北風環境。
下周三（14日）東北季風稍微增強，不過隔天就會減弱，對於天氣影響時間較短，降雨方面都差不多，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。溫度方面，下周三的東北季風增強幅度不大，因此未來一周北部、東部高溫約28到30度，中南部有機會來到32到33度，各地低溫約在22到25度。
資料來源：中央氣象署
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10月9日今天的天氣，環境風場仍為東北風，迎風面大台北、東半部及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，桃園以南為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。東北風偏強，桃園至台南、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。
溫度方面，白天舒適到偏熱，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫約28到30度，新竹以南及台東31到33度，早晚仍稍涼，各地低溫約22至25度，空曠地區或河谷會再低一些，夜晚及清晨請適時調整衣物避免著涼。
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風，中南部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：
10月10日明天的天氣，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：
未來一周天氣型態主要為東北風，周六（10日）、周日（11日）水氣較多，尤其是迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢較大，基隆北海岸、東北部11日要留意局部較大雨勢。其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨。下周一（12日）到下周四（15日）主要還是偏東北風環境。
下周三（14日）東北季風稍微增強，不過隔天就會減弱，對於天氣影響時間較短，降雨方面都差不多，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。溫度方面，下周三的東北季風增強幅度不大，因此未來一周北部、東部高溫約28到30度，中南部有機會來到32到33度，各地低溫約在22到25度。