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▲賴可曾反擊鄉民說法，認為很多啦啦隊員也都在認真理財，錢沒那麼好賺。（圖／賴可Threads@kawai_1023）

近日啦啦隊女神Yuri陳洛心（舊名陳怡叡）買房的消息掀起熱議，過去就曾有網友直言啦啦隊收入很高：「不誇張，2年能買房」，但事實並非如此。業界人士與前成員都曾出面回應過關於薪水的問題，簡單來說，啦啦隊普遍沒有固定月薪，應援球賽採「按場計酬」，即便是高人氣如林襄，早期應援一場也僅約5000元；啦啦隊女孩多半要靠額外接代言、活動的收入才能活下去，賺多賺少全憑個人本事。啦啦隊女孩在球場上光鮮亮麗的模樣，讓粉絲經常誤以為她們薪水很高，甚至流傳出跳2年加上私接工作的收入，就能買房的說法。對此，味全龍啦啦隊成員賴可曾出面回應，「身為啦啦隊看到此番言論，只想弱弱的問一句，在台灣學習投資理財犯法嗎？」許多女孩也紛紛在底下留言聲援，表示本薪其實並不高，都要靠自己額外接工作或是投資理財，收入才能拉升。據ETtoday報導，曾有圈內知情人士透露，啦啦隊成員並非一般上班族，，都只有千元，薪水差距僅在於「排班場次的多寡」罷了。職棒賽事的季節性，更是造成女孩們收入極不穩定的主因。在職棒開打的旺季期間，即便是如今紅遍全台的啦啦隊女神林襄，也曾遭遇過低谷。林襄在2023年下半年賽季曾遭前東家樂天桃猿砍班、僅上場6次，以單場5000元計算，該賽季的球隊應援收入僅有3萬元。林襄只能靠著額外的主持、通告、代言工作賺錢，努力把自己的高人氣變現，後來才成功提高出場費，，可見啦啦隊女孩絕非單靠球場應援就能致富。除了上節目外，很多女孩也積極接外拍、展覽Showgirl、網路業配、直播等工作，自己賺生活費，但這中間可能還要經過經紀公司的抽成，也不輕鬆，因此網友所謂的跳啦啦隊2年就能在台北買房，應該是無稽之談。