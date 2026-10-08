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4年來沒提過、選前急拋 陳嘉宏：明顯為了選舉急就章

台北市長蔣萬安任內從未提及松機遷移議題，在選前不到2個月拋出引發熱議，對此資深媒體人陳嘉宏直言，上次台北市長選舉時，蔣萬安沒提松山機場遷建，過去4年也未說過一句話，直到選前50幾天才拋出，很明顯就是為了選舉急就章，而蔣萬安不能讓未來社會都在討論洋流，因此現在瘋狂丟出各種議題，但如果沒有方案與可行性評估，很容易被看破手腳就只是為了選舉，甚至會讓自己的支持者無所適從，造成選情反噬，直呼選情到底有危急，「是把台北人當傻子嗎？」陳嘉宏說，松山機場遷建因為牽涉軍用機場與台灣國防，所以非常複雜。如果沒有中央政府全力且無條件的配合，它的可能性是零。上次台北市長選舉時，蔣萬安沒提松山機場要遷建；過去4年，蔣萬安也沒就這議題說過一句話，直到選前50幾天才拋出這個話題，很明顯就是為了選舉急就章。陳嘉宏說明，為了搶議題。蔣萬安不能讓未來50幾天台灣社會不斷地討論洋流，必須「截斷」洋流，所以現在瘋狂地丟出各種不同的議題。不過選舉議題要成型的關鍵，除了說話者是誰很重要以外，還要有方案，有步驟，有可行性評估。陳嘉宏表示，如果什麼都沒有，什麼都沒溝通，隨便就丟出來，很容易被看破手腳就只是為了選舉，這甚至會讓自己的支持者無所適從，造成自己選情的反噬，直呼選情到底有危急，「是把台北人當傻子嗎？」