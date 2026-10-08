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台北市長蔣萬安今（8）日拋出震撼彈，宣布規劃遷移松山機場，但由於過去壯闊台灣理事長吳怡農選立委時也曾拋出，但遭蔣萬安酸「不應為選舉倉促提松機遷建」，如今被綠營質疑迴力鏢。他接受專訪時重申，這需要中央地方攜手合作，拋下政治成見，更喊大家會記得，「這是賴清德、蔣萬安共同努力的結果」。不過現場提問的前立委郭正亮直言，「這聽起來一定要成為2028總統政見？沒有變成總統政見不可能實現，這不是台北市可以完成，這是現實面」蔣萬安首場專訪獻給中天電視 「綠也掀桌」鯊鯊主播李珮瑄、前立委郭正亮，針對上午宣布松機遷移，要怎麼說服中央政府，他說這絕對需要中央地方攜手合作，拋下政治成見一起努力，為台灣未來長遠發展打下深厚基礎一起努力。蔣萬安說，選在這時間點，是因為之前沒有這樣的時機，AI浪潮來了，輝達進駐台北，整個AI產業發展就在台北門口，時機點不一樣，AI時代來臨這是多大的規模，這就像網際網路，很多人說像iPhone發明，其實白宮現任科技委員會主席說，這是新的工業革命，超過美國歷史上鐵路革命、運河、電網布建總合還要大，這是超乎想像的規模，顛覆接下來民眾生活的型態，改變全球產業的版圖，整個經濟發展的走向，這個時間點必須做出關鍵決定。蔣萬安說，希望有一天當松機遷移，這邊打造台北AI園區，讓產業串連，提供住宅滿足各項需求，大面積綠地、交通打通任督二脈，大家會記得，「這是賴清德、蔣萬安共同努力的成果」不過郭正亮直言，這聽起來一定要成為2028總統政見？不管哪一黨，國民黨民進黨也好，沒有變成總統政見不可能實現，不是嗎？這不是台北市可以完成，這是現實面。