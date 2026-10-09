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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）在國家聯盟分區系列賽（NLDS）第4戰以4：1擊退亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves），以直落四的無敵姿態橫掃對手，強勢挺進國聯冠軍戰。賽後，FOX體育台轉播棚內的傳奇球星群對道奇隊展現出的宰制力給予極高評價。面對道奇隊挑戰隊史首度「三連霸」的壯舉，前洋基名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）直言，這支球隊正具備建立歷史級「王朝」的強大潛力。回顧分區系列賽，道奇隊展現了與以往截然不同的贏球模式。過去總以恐怖火力著稱的道奇，此次卻靠著滴水不漏的投手戰力主宰戰局。4場比賽下來，先發投手群總計只丟掉4分，團隊防禦率低到只有1.69，更寫下「0失誤」的完美守備數據。「這就是所謂『王朝』的定義，」A-Rod在賽後分析時強調，「他們擁有卓越的領導階層，從球團老闆、管理層，到羅伯斯（Dave Roberts）這位名人堂級教練。而且這甚至還不是最強版本的道奇隊，大谷翔平身上還帶著傷，他們還有很多潛力沒拿出來。」A-Rod進一步表示，如果道奇隊能順利完成三連霸，他們將毫無疑問地與70年代的「大紅機器」、90年代末的洋基隊齊名，躋身過去半世紀以來棒球史上最偉大王朝的討論名單中。對於大谷翔平在系列賽中進攻端受限的狀況，道奇總教練羅伯斯在賽後連線專訪中給予了堅定的支持。羅伯斯表示：「現在沒有人是100%健康的，大谷當然也不是。但只要他站在打線裡，對手投手丘上的球員就會非常忌憚。他隨時都能改變比賽，他一定會找回節奏，而我要做的就是不斷為他注入信心。」「老爹」歐提茲（David Ortiz）也對道奇隊的投手戰力感到不可思議。他指出，道奇隊以往是靠打擊火力贏球，現在卻能靠著強大的投手輪值度過危機，在打線熄火時依然能壓制對手。甚至在主力後援迪亞茲（Edwin Diaz）找回動輒100英里的火球後，道奇隊的牛棚防線變得更加堅不可摧。除了先發球星的穩定發揮，道奇隊陣中默默貢獻的球員同樣功不可沒。在第4戰發動關鍵攻勢的泰奧斯卡·赫南德茲（Teoscar Hernandez），便獲得了老爹的高度讚賞。老爹在連線時興奮地為他取了個新外號：「我叫你『沉默的羔羊』（The Silence of the Lambs）—無聲的死神！因為每次你總是不動聲色地跳出來，給對手致命一擊。」面對傳奇前輩的讚美，赫南德茲謙虛地表示自己非常享受高壓的關鍵時刻。「綜觀我的職業生涯，我從來不害怕失敗，」赫南德茲分享自己的心態，「我總是渴望面對挑戰，因為當嚴峻考驗來臨時，唯有主動去渴望那些高壓時刻，你才能變得更強，成為那個挺身而出的關鍵先生。」道奇隊目前正氣勢如虹地等待下一輪賽事，朝著締造歷史的王朝霸業穩步邁進。