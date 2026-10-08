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陳素月反擊：兒子成年 自己投履歷應徵

前僑務委員會委員長徐佳青日前因一家三口特權爭議請辭，相關風波持續延燒之際，無黨籍彰化縣長參選人邱建富今（8）日趁熱將矛頭指向民進黨彰化縣長參選人陳素月，爆料陳素月兒子曾在農業部農田水利署彰化管理處擔任約僱人員，質疑她身為立委，卻未落實利益迴避。陳素月則強硬反擊，強調兒子已成年，當初依合法程序投履歷、應徵公開招聘職缺。她強調參選人尊重彼此家人是基本人性，選舉期間拿家人做文章、無的放矢，「讓人遺憾又難過」。邱建富今天召開記者會表示，陳素月之子過去曾在農田水利署彰化管理處資訊室擔任約僱人員，但相關職缺設置、甄選及人員調動過程引發討論，傳聞原本透過甄選進用的資訊專業人員，同一時期遭調離資訊室，隨後又有「立委關係人」進入資訊室任職，因此質疑相關職缺設置、甄選及人員異動之間是否存在關聯，認為應由具權責的獨立機關調查釐清。邱建富直問，「陳素月，我只問一個簡單的問題，『張先生』是不是你兒子？他當初怎麼進去的？是經過公開甄選、正常進用，還是有其他人事程序？」他並援引《公職人員利益衝突迴避法》相關規定指出，公職人員及其關係人的任用、聘用、約僱等事項，如涉及利益衝突，應受法律規範；他質疑陳素月身為審查預算的立委，為何沒有利益迴避？為何會有「因人設事」的疑慮？要求將相關人事異動過程完整攤在陽光下，接受社會檢驗。陳素月表示，兒子已經是成年人，2年前依照合法程序應徵公開招聘的工作，自己雖是公眾人物，也應尊重成年子女自主決定的權利。她說，當時相關單位公開徵才，兒子自行投遞履歷、參加應徵，自己從未干預或協助安排，後來兒子認為工作環境與個人興趣不符，已於去年7月離職，「過程就這麼簡單」。對於遭質疑未利益迴避，陳素月認為相關指控太過牽強，「完全是在亂作文章」。她認為不在選舉期間將對手家人當成操弄議題的工具，「這應該是基本的人性吧！」呼籲各參選人不要傷害彼此家人，「我想為人父母者都是一樣的心情。」陳素月表示，邱建富為了選舉，拿兒子過去求職一事做文章，「個人覺得非常遺憾」。農水署彰化管理處回應指出，該處辦理2024年約僱人員甄選，依《農田水利事業人員人事管理辦法》等規定辦理，採公開甄試方式辦理，並無內定或因人設事的情事。