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鼠疫防治研究所員工罹肺炎 WHO：持續和俄羅斯保持聯繫

近期外媒報導，俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）一名28歲抗鼠疫研究機構女技術員離奇死亡，引起外界對於鼠疫疫情疑慮。疾管署今（8）日說明，已於10月6日透過我國國際衛生條例（IHR）對口單位，函詢世界衛生組織（WHO）以查證，7日收到WHO回覆，根據WHO提供資訊，俄羅斯當局於6日向WHO說明，伊爾庫茨克州近期並無報告任何鼠疫病例。根據外媒報導，一名俄羅斯28歲研究員任職於俄羅斯伊爾庫茨克抗鼠疫研究所，10月初出現類似感冒的症狀，短短兩天後便死亡；因為該研究所專門處理鼠疫桿菌等高風險病原體，加上實驗室曾傳出事故，外界懷疑她可能因職業暴露，而感染肺鼠疫；俄羅斯官方則否認其死亡與研究所工作有關，僅稱死因為「病因不明的肺炎」疾管署副署長林明誠說，為了嚴密掌握國際疫情狀況，已於10月6日透過我國國際衛生條例IHR對口單位，函詢WHO，對方於10月7日正式回覆，俄羅斯當局說明，伊爾庫茨克州近期並無報告任何鼠疫病例。針對該州鼠疫防治研究所一名員工罹患嚴重肺炎事件，WHO指出，該國已展開流行病學調查，並啟動相關預防與控制措施，所有接觸者皆已匡列並接受檢查，目前「均未檢出高威脅病原體」。疾管署提到，WHO表示，因相關案件資訊不完整，現階段不足以對此事件是否對公眾構成潛在風險得出實證結論，需保持謹慎並進行「動態風險評估」；WHO將持續與俄羅斯當局保持聯繫，積極查證媒體報導內容真實性。疾管署說明，我國自1953年後未再出現鼠疫病例。另依據WHO統計資料顯示，2019至2025年間全球累計10國曾報告3860例鼠疫疑似病例，其中2646例為確定病例，並造成423例死亡，疑似病例致死率11%。全球約98%的確定病例報告於剛果民主共和國及馬達加斯加；鄰近國家如中國報告19例確定病例，蒙古報告17例確定病例。疾管署說明，已密切監測該疫情發展，加強邊境發燒篩檢等檢疫措施，並針對被攔下旅客詢問旅遊史、轉機史。同時，國內已建置相關檢驗量能並建立傳染病防治醫療網，相關治療藥物為國內臨床醫療常備，且供應穩定抗生素藥物，可供確診治療與暴露後預防性投藥所用，請民眾勿過度恐慌。