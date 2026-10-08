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▲LINE電腦版也跳出通知，提醒「編輯訊息」功能自10月20日起將調整為LINE Premium會員專屬功能，想繼續使用須訂閱會員並更新至指定版本。（圖／翻攝官網）

LINE電腦版也收到通知10/20起不再免費

月付165元才能繼續「編輯訊息」

LINE編輯訊息怎麼用？15分鐘內還有救

▲LINE「編輯訊息」功能上線後，傳錯文字不用再整段收回重傳，只要長按自己送出的訊息選擇「編輯」，即可直接修改內容，完成後會顯示「已編輯」標示。（圖／記者周淑萍攝）

LINE今年8月才開放免費試用的「編輯訊息」功能，很快的就要正式告別免費，LINE日前已在手機App內公告，LINE Labs提供的「編輯訊息」將於10月20日起停止免費試用，改列LINE Premium會員專屬功能，今LINE電腦版也跳出通知提醒。未來如果想繼續修改已經送出的文字訊息，就必須加入LINE Premium會員，目前台灣月費為165元。LINE在今年8月推出「編輯訊息」，最大特色就是文字送出後發現打錯字、日期寫錯，甚至臨時想調整語氣，都不必再「收回再重傳」，可以直接修改原訊息，因此上線後成為不少用戶相當實用的新功能。LINE當時就已預告，LINE Labs免費體驗結束後，將轉為LINE Premium會員專屬功能。LINE已經在App內公告，「編輯訊息」免費試用將於2026年10月20日起停止提供，屆時必須成為LINE Premium會員才能繼續使用。而現在電腦版LINE也開始出現相關通知，習慣在Windows、Mac上使用LINE工作的族群也要注意。LINE官方支援中心顯示，目前「編輯訊息」同時支援手機、平板及電腦版，智慧手機與平板須使用LINE 26.12.0以上版本；Windows、Mac電腦版則須為LINE 26.4.0以上。電腦使用者只要在聊天室對自己送出的訊息按下滑鼠右鍵，就會看到「編輯」選項，修改後按Enter並確認即可。10月20日轉為會員功能後，免費用戶就無法再使用「編輯訊息」。每月165元並不是單獨購買「編輯訊息」的費用，而是LINE Premium整體會員方案的月費。LINE Premium今年3月在台灣正式上線，目前訂閱價格為每月165元，除了通訊軟體進階功能，也包含LINE旗下服務相關會員權益；LINE強調，一般訊息傳送、語音及視訊通話等基本通訊功能仍維持免費，只是傳錯字後不能再直接使用「編輯訊息」修改內容，仍可以使用原本的「收回」功能處理。LINE「編輯訊息」10月20日前仍處於免費試用階段，用戶可以繼續透過「LINE主頁＞設定＞LINE Labs＞編輯訊息」開啟功能，目前僅適用於自己送出的文字訊息，一般1對1聊天室及群組聊天室必須在訊息送出後15分鐘內修改；Keep筆記則可在送出後6天內編輯。手機操作方式為長按自己已送出的文字訊息，點選「編輯」，修改內容後再確認；Windows、Mac電腦版則是直接在文字訊息上按滑鼠右鍵，選擇「編輯」。修改完成後，聊天室會直接顯示最新文字，訊息旁也會留下「已編輯」標示，但不會另外發出通知提醒其他聊天室成員。