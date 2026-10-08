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連蔡英文都辦不到！費鴻泰批吳怡農「不用功」

王鴻薇當年狠酸：軍民兩用不是「基本常識」嗎？

蔣萬安今拋松機遷建 王鴻薇改口：台北已有很多變化

台北市長蔣萬安今（8）日拋出松山機場遷移政見，規劃配合桃園機場擴建進程，將松機土地轉型發展AI產業與城市建設。值得注意的是，2022年立委補選時，民進黨參選人吳怡農也曾提出松機遷移構想，當時國民黨立委費鴻泰、王鴻薇都曾公開質疑；如今，同樣的遷建議題換成蔣萬安提出，王鴻薇卻轉而表態全力支持，同時也強調：「AI產業等不了那麼久！」吳怡農當年拋出松機遷移政見後，費鴻泰曾點名，過去李應元、謝長廷、姚文智等民進黨台北市長參選人，以及蔡英文參選總統時，都曾提出相關主張，但就連蔡英文執政多年仍未能完成，狠嗆吳怡農「不用功」，根本沒有認真去研究過去的歷史。費鴻泰當時也從國安角度提出質疑，指出松山機場涉及總統緊急撤離等國安功能，並以「萬鈞計畫」為例，藉由甲車、黑鷹直升機等陸空快速移動，護送正副總統撤離到安全地帶。另外，國民黨團也曾引用離島交通等問題，質疑松機是否具備遷移條件，吳怡農提政見有問過總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長王國材嗎？同一場立委補選中，當時與吳怡農競逐的王鴻薇，對松機遷移同樣持反對態度。她指出，松山機場牽涉範圍相當廣泛，原因就在於它並非單純的民用機場，而是軍民兩用，因此涉及國防部、交通部等中央機關的整體規劃。王鴻薇當時認為，吳怡農提出的遷建構想並沒有交代軍用機場要如何處理，也沒有看到國防部、交通部已有相關規劃，除了大酸吳怡農「請國防部幫忙補課」之外，更火辣開嗆：「嚴重懷疑吳怡農根本不知道軍民兩用，這不是基本常識嗎？」如今，蔣萬安提出松山機場遷移，王鴻薇的態度卻明顯不同。她表示，2022年吳怡農確實也曾提出類似構想，但這幾年台北已經出現很多變化，包括輝達落腳、朝AI產業城市發展，以及桃園機場第三航廈自去年底啟用、第三跑道預計2033年完成，整體條件「已經有很大的不同」。王鴻薇認為，若等到桃園機場相關建設全部完成才開始規劃松機遷移，那麼AI未來聚落起碼還要再等上10年的時間，「但是AI產業等不了那麼久」，因此現在就應提前布局。與此同時，她也大讚蔣萬安提出的規劃與願景明確，並表態將會「全力支持」這項計畫。