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▲蔡英文出席在美國史丹佛大學發表演講。（圖／蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文今（8）出席在美國史丹佛大學發表演講時表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動，對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突，必須持續回應這些壓力同時維持自己的信心與行動自由；另一方面，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。蔡英文今出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」（Stanford DEFCON 2026 Technology & National Security Conference），並以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」為題發表演說。蔡英文表示，科技與國家安全已經密不可分，經濟韌性，也取決於供應鏈、產業能力，以及能否取得關鍵科技，許多過去主要由政府處理的問題，現在都需要產業界、研究人員、投資人以及公民社會更廣泛的共同參與，換句話說，在一個軍事力量、科技、經濟安全與民主韌性交互影響的印太地區，如何維持和平，是當前最重要的問題之一。蔡英文表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動，中國的軍機與軍艦也經常在台灣周邊活動，海警以及其他形式的行動，在台灣周邊海域也變得越來越頻繁，這些活動往往刻意避免升高到公開衝突的程度，而灰色地帶行動的目的，就是增加台灣的成本、測試其反應，並且逐步改變台灣周邊的安全環境，同時避免承擔公開對抗所帶來的政治與軍事後果。蔡英文認為，對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突，必須持續回應這些壓力，同時維持自己的信心與行動自由；另一方面，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。蔡英文也提到，台灣位處第一島鏈中心，是全球科技產業重要一員，地理位置、民主制度、科技能力與產業實力結合，使台灣扮演難以取代的角色；他說，全球民主國家正重新建立製造能力，這不是任何一國能單獨完成，台灣擁有先進製造、製程經驗、工程人才及完整電子供應鏈，這些並非蓋幾座工廠就能立即取得，而是數十年累積的產業實力。蔡英文表示，未來民主夥伴應把彼此最擅長的能力結合，共同建立安全所需的產業與技術能力；如果要讓科技、產業與安全更具韌性，「台灣不只是一個重要的合作夥伴，更是不可或缺的夥伴」。很高興今天能夠來到史丹佛大學。首先，我要感謝 Stanford DEFCON 的學生籌辦團隊邀請我參加這場會議。像今天這樣，把學生、投資人、產業界以及政策社群聚集在一起的場合，十年前可能還很難想像；如果是在我讀研究所的年代，恐怕更是不可能。但今天，這些不同領域的人，正在一起討論相同的問題：科技、安全，以及我們的未來。因為我們今天所面對的挑戰，已經無法再被清楚地劃分成不同類別。科技與國家安全已經密不可分；而經濟韌性，也取決於供應鏈、產業能力，以及能否取得關鍵科技。許多過去主要由政府處理的問題，現在都需要產業界、研究人員、投資人以及公民社會更廣泛的共同參與。換句話說，在一個軍事力量、科技、經濟安全與民主韌性交互影響的印太地區，我們要如何維持和平，是今天擺在我們面前最重要的問題之一。今天的安全環境，跟幾年前相比，已經非常不同。俄羅斯入侵烏克蘭提醒了我們，即使在各國經濟高度相互依存的世界，大規模戰爭仍然可能發生。近期的衝突也讓我們看到，先進武器消耗的速度可以非常快，但要補充這些武器，卻需要更長的時間。同一時間，科技也正在改變安全競爭的本質。人工智慧、自主系統、無人機、網路能力以及通訊科技，都以非常快的速度發展，而傳統的政府決策和採購程序往往很難跟上。對民主國家來說，決心、資源以及健全的戰略仍然不可或缺。但光有這些，已經不夠。安全越來越取決於，我們能不能把這些承諾轉化成真正的能力，以及我們能多快做到這件事。而對台灣來說，這項挑戰尤其迫切。我們每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動。中國的軍機與軍艦也經常在台灣周邊活動，海警以及其他形式的行動，在我們周邊海域也變得越來越頻繁。這些活動往往刻意避免升高到公開衝突的程度。灰色地帶行動的目的，就是增加我們的成本、測試我們的反應，並且逐步改變台灣周邊的安全環境，同時避免承擔公開對抗所帶來的政治與軍事後果。因此，對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突。我們必須持續回應這些壓力，同時維持自己的信心與行動自由；另一方面，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。除此之外，這也牽涉到更大的區域層次。台灣海峽是全世界最重要的貿易與能源運輸航道之一，而台灣也深度融入全球科技與製造網絡。一旦發生嚴重的中斷，影響將會遍及整個印太地區，甚至延伸到更遠的地方。在為台海可能發生的挑戰做準備時，台灣過去曾經針對傳統軍事能力，以及更小型、更機動、更分散的系統之間應該如何取得平衡，進行過相當多的討論。今天也在現場的李喜明上將，就是最積極主張應該更加重視不對稱防衛的人之一。其中許多觀念，後來已經獲得更廣泛的接受，也影響了台灣今天思考國防的方式。一個長期承受壓力的民主國家，不能只針對單一情境做準備，而必須同時處理多種不同形式的風險。面對大規模衝突的可能，李喜明上將是對的：台灣需要大量、小型、具有存活能力，而且分散部署的系統，即使遭受攻擊，也能持續運作。但同一時間，台灣也必須處理低於公開衝突門檻、持續不斷的壓力。這些挑戰需要不同的回應方式。面對灰色地帶壓力，我們不能永遠只依靠主要為戰時設計的能力來因應。我們還需要持續的存在、監偵能力、整備，以及向外界證明，即使周遭承受壓力，台灣仍然可以正常運作的能力。政府很少有餘裕，可以選擇自己比較希望準備面對哪一種安全環境。而有些強化安全所必須做出的決定，在政治上也非常困難。2022年12月，我所領導的政府宣布，義務役役期從四個月延長為一年。這項決定是在一場艱困的地方選舉之後，所做出的，當時我的政黨遭受了大敗——但我仍然必須做出決定，而其中的政治代價相當明顯。即使如此，我們仍然相信，這項改革有其必要。因為台灣必須展現，在自我防衛上的可信度，以及持續的承諾。延長役期從來不只是讓年輕人在軍中多待一段時間而已。我們同時改善營舍、導入現代化裝備，也推動更貼近實戰的訓練，讓服役的人可以獲得更扎實、更有意義的經驗。面對另一種不同的決策，同樣需要這樣的決心：台灣是否應該建立能力，在國內自行建造過去從來沒有建造過的東西。對我們來說，這項決定就是潛艦國造計畫。給我們信心的，是台灣長期以來在複雜科技研發與管理上的實績，以及把這些技術轉化為可靠製造能力的經驗。在衡量所有因素之後，我們認為，台灣既有清楚的戰略需求，也具備推動這項計畫所需要的產業能力。在我卸任將近兩年後，當時的決定與堅持，現在已經逐漸看到成果。台灣第一艘國造潛艦「海鯤號」已經完成17次潛航海試，整體測試也已經接近完成。這項計畫再次凸顯，持有工程人才與產業能力的重要性。因為我們不能再假設外部供應始終穩定可靠，而這些能力，讓台灣能夠為自身安全承擔更多責任。我們的經驗也告訴我們，硬體與軍事能力，只是嚇阻的一部分。一個長期承受壓力的社會，仍然必須能夠正常運作；通訊、能源、醫院、公共服務，以及取得可信資訊的能力，都必須具備韌性。在我擔任總統期間，我們開始把資安當成國家安全的一部分，也投入更多資源，提升社會面對危機的能力，並和公民社會一起對抗假訊息和資訊操弄。我們也越來越清楚，人民對制度的信任，本身就是國家韌性的一部分，而且這種信任，不能等到危機發生才開始建立。這很重要，因為威權勢力常常會利用民主社會的開放，製造分化、削弱信任。就算一個國家有再先進的武器，如果制度不夠穩固、重要服務無法運作，或人民不再相信彼此和政府，再強的軍事能力也無法完全補救。換句話說，嚇阻是整個國家的能力，不只是軍隊的能力。今天，很多國際新聞談到台灣時，還是把台灣看成一個有安全風險，或是一個需要其他國家幫忙的地方。但這只看到了一部分。我們是少數有能力真正增加製造產能、幫忙解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家。大家最熟悉的例子，就是半導體。但台灣的重要性，其實不只在晶片本身。例如，美國現在擁有全球大約四分之三的 AI 運算能力，而這些系統使用的先進晶片，幾乎都由台灣企業製造。使用這些晶片的 AI 伺服器，也有大約九成是台灣企業生產的。換句話說，今天AI 的發展，很大一部分建立在台灣的製造能力上。而台灣的角色，也不只是在半導體。AI 要真正運作，背後還需要很多東西，包括製造設備和材料、伺服器、通訊設備、散熱和電力系統，以及各種關鍵零組件。這些領域，都有台灣企業深度參與。衛星也是一個例子。這個產業正在快速成長，而衛星和通訊系統需要的射頻晶片、電路板，台灣企業本來就是重要的供應者。而這些技術，也直接跟安全有關。因為今天很多科技，很難再清楚分成「民用」或「軍用」。但是，再先進的科技，如果做不出足夠的數量，不能很快調整，也不能在需要的時候交付，就很難真正發揮作用。現在的武器系統，可能幾個月就有很大的變化。而快速調整、快速生產，正是台灣產業幾十年來累積的能力。疫情期間，我們就看過這種能力。2020年初，台灣連自己需要的外科口罩都生產不夠。但後來有超過八十家工具機企業一起投入，在不到四十天完成九十二條口罩生產線，讓台灣很快成為全球重要的口罩生產地之一。真正重要的，不是最後做出了多少口罩，而是當政府、企業、工程師和供應商有一個共同目標之後，台灣可以多快動起來。而這種快速調整、快速解決問題的能力，正是未來很多安全科技所需要的。過去我們也一直把這些產業能力，用來跟夥伴一起解決問題。不論是在疫情期間協助其他國家，或是一起打造更穩定、更有韌性的科技和製造供應鏈，都是如此。所以，我們真正要做的，是建立一個彼此合作的網絡。每個民主國家都把自己最擅長的能力放進來，減少對單一來源的過度依賴，也確保在供應鏈中斷、或安全情勢改變的時候，我們還有能力一起回應。而在某些領域，要讓這個網絡真正運作，台灣是不可或缺的一環。以無人機為例。目前已經有超過兩百家台灣企業投入這個產業。無人機需要的控制器、馬達、攝影機和各種電子零組件，很多都是台灣原本就很擅長、也有能力大量生產的產品。在反制無人機這一塊，台灣其實也已經具備很好的條件。干擾器、雷達和其他反無人機系統，都需要特殊晶片。台灣已經有具競爭力的廠商，也有能力把夥伴的設計真正做成產品，而且可以大量生產。自主系統需要的「大腦」，台灣也有能力提供。台灣生產全球超過九成的 AI 伺服器，我們的晶片設計公司也提供無人機需要的影像和運算模組，讓它們可以導航、辨識目標，甚至在通訊或衛星訊號受到干擾時，還能繼續運作。在海上也是一樣。台灣本來就有很好的造船能力，也是全球重要的大型遊艇製造國；我們同時也有大型航運公司，累積了很多海運經驗。這些能力，都可以成為未來發展無人船艦的基礎，不只可以強化海上防衛，也能在危機發生時，維持重要物資的運輸。同樣的道理，也可以用來看台灣在這個區域的位置。台灣位在第一島鏈的中心，同時也是全球科技產業非常重要的一員。我們的地理位置、民主制度、科技能力和產業實力放在一起，讓台灣扮演一個很難被取代的角色。一個安全、有韌性的台灣，有助於維持印太地區的穩定。台灣的科技和產業能力，也能讓全球供應鏈更安全、更可靠。台灣長期受益於國際體系。今天，我們有能力，也有責任，為這個體系做出更多貢獻。現在，很多民主國家都在重新建立自己的製造能力。這不是任何一個國家可以單獨完成的事情，必須一起做。而台灣，也應該是這個過程的一部分。全世界沒有太多民主國家，能夠提供台灣擁有的這些能力。有些領域，甚至很難找到替代者。台灣有先進的製造能力、有長期累積的製程經驗、有工程人才，也有非常完整的電子產業供應鏈。更重要的是，我們有能力把複雜的設計真正做成產品，而且可以做得穩定、快速，也可以大量生產。這些能力，不是蓋幾座工廠就能立刻得到的，而是幾十年累積出來的一整套產業實力。所以，未來我們應該一起做。把彼此最擅長的能力結合起來，一起建立我們共同安全所需要的產業和技術能力。因此，如果我們要讓科技、產業和安全都更有韌性，台灣不只是一個重要的合作夥伴，更是不可或缺的夥伴。今天在座很多人，未來都會參與決定：我們要做什麼、在哪裡做、又要跟誰一起做。這些決定影響的不只是市場和科技，也會影響我們未來所面對的安全環境。所以，跟台灣有更深入的合作，不只是在幫助台灣提升自己的安全，也是在讓印太地區更穩定，讓民主國家整體更有韌性。最後，我要謝謝戈爾迪結國家安全創新中心舉辦這場會議，也要特別謝謝籌辦這場活動的學生們，把大家聚在一起。