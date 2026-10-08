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死前向被害者家屬道歉 「希望有一天你們能原諒我」

女死囚注射兩劑毒藥未死 清醒後雙手無法活動

▲美國田納西州於日前進行州內200年來首場女死囚處決，然而，現年50歲的女死囚派克（Christa Gail Pike）在被注射兩劑致死藥物戊巴比妥（pentobarbital）後，不僅並未死亡，反而沉沉睡去。（圖／美聯社／達志影像）

德州死囚律師緊急聲請停止執行 最高法院駁回

美國今年已處決30人 佛州執行人數最多

美國田納西州50歲女死囚派克（Christa Pike）日前接受兩劑致命藥物注射後，竟奇蹟般存活，引發外界對死刑執行程序及藥物安全性的質疑。事件發生一週後，德州7日晚間仍依計畫處決46歲死囚霍華德（Jamaal Howard），成為美國今年第30名遭執行死刑的囚犯，也是派克死刑執行失敗後，全美首度再度執行死刑。綜合美聯社、CBS News等外媒報導，霍華德因2000年在德州搶劫便利商店時，槍殺42歲女店員斯沃托特（Vickie Swartout），被判處死刑。他於當地時間7日晚間在德州亨茨維爾（Huntsville）州立監獄接受戊巴比妥（pentobarbital）注射，並於晚間8時03分宣告死亡。霍華德在2000年犯案時年僅20歲，當時他闖入德州東南部小鎮錫爾斯比（Silsbee）的一間便利商店，朝女店員斯沃托特胸口開槍，奪走114美元現金及一條香菸。整起犯案過程被店內監視器拍下，成為檢方起訴的重要證據。執行死刑前，霍華德透過刑場的玻璃窗，向在場目睹處決的被害者家屬表達歉意。「我希望你們能接受我的道歉，也希望能得到你們的原諒。」他說，「我對發生的一切感到抱歉，希望有一天你們能學會原諒我。」霍華德也向親友表達感謝與愛意，表示自己已做好心理準備，尋求內心平靜及宗教信仰的慰藉，最後以「享受人生，願你們平安」作結。德州刑事司法部發言人赫南德茲（Amanda Hernandez）透露，霍華德在前往刑場約72公里的車程中相當健談，不斷與押送人員閒聊，即使抵達刑場附近的拘留室，仍持續詢問執行程序相關問題。霍華德的死刑執行之所以受到關注，主要是因為田納西州9月30日才發生一起罕見的死刑執行失敗事件。50歲女死囚派克當時接受兩劑戊巴比妥注射後，竟未如預期死亡，隨後被送往醫院。律師表示，派克一度陷入昏迷，但截至6日已恢復意識，能夠開口說話，不過雙臂及雙手仍無法活動。派克的律師質疑，執行過程可能出現針頭刺穿血管、造成藥液外漏的情況，加上使用的戊巴比妥可能已經劣化，以及現場缺乏適當緊急醫療措施，導致整起程序出現嚴重問題。律師目前仍持續要求田納西州政府公開更多資料，以釐清死刑執行失敗的原因。由於德州與田納西州都使用戊巴比妥執行注射死刑，霍華德的律師在行刑前緊急向法院提出聲請，要求暫停處決。辯護團隊認為，德州使用的死刑藥物可能同樣存在品質問題，部分藥物已超過藥典規範的原始使用期限，無法排除發生類似田納西州事件的風險。律師也主張霍華德具有智能障礙，依據美國最高法院2002年的判決，不應對智能障礙者執行死刑。不過，德州政府反駁，辯方並未提出足夠證據證明霍華德符合相關認定標準。德州刑事上訴法院先後駁回兩項涉及死刑藥物的聲請，美國最高法院也在7日晚間拒絕介入，最終讓死刑如期執行。隨著霍華德伏法，美國2026年至今已有30人遭執行死刑，其中德州累計7人，另有2起處決排定於今年稍晚執行。佛羅里達州則以16人居全美之冠。目前美國多數保留死刑的州，仍以注射致命藥物作為主要執行方式。受到派克事件影響，田納西州共和黨籍州長李伊（Bill Lee）已暫停該州今年剩餘的一起死刑執行。此外，美國軍方也計畫於12月3日，對2009年在德州胡德堡（Fort Hood）槍殺13人的前陸軍少校哈桑（Nidal Hasan）執行槍決。若依計畫進行，將成為美國軍方自1961年以來首度執行死刑。