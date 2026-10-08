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韓國男星金宇彬在去年9月簽售會時，一名老粉詢問他推薦的香水，金宇彬直接把自己用的香水送給這名老粉當禮物，這段影片被PO上網後，也引發「金宇彬香水」的熱潮，讓該品牌注意到並邀請他當代言人。而金宇彬始終認為能得到這個代言機會的都是該名粉絲的功勞，因此親自買了多瓶香水，一直放在車上就為了有一天能親自送到粉絲手上，而經過1年終於等到這一天，感人的送禮場面也在近日曝光。金宇彬在去年9月簽售會時，一名多年老粉詢問他有沒有推薦香水，金宇彬當場叫來經紀人，並把自己用沒多久的香水送給對方，超暖表示：「這是給姐姐的禮物，收下吧。」就算粉絲再三拒絕，金宇彬還是堅持送禮，而這段影片也在當時於網路瘋傳，引發「金宇彬香水」的熱潮，甚至讓該品牌也邀請他擔任代言人。而在受邀當代言人後，金宇彬一直認為都是該名粉絲的功勞，所以親自買了好幾瓶香水，一直放在車子的後車箱，就為了遇到那名粉絲的話可以隨時送禮，沒想到這一等就是1年，直到近日金宇彬於下班途中，終於再次遇到那名粉絲，他立刻下車並從後車廂拿出多袋禮物，並真摯表示：「我託姐姐的福才能拍廣告，我真的很感謝，所以想送妳禮物，已經放在車裡很久了，想說不知道什麼時候會遇到姐姐，真的很謝謝。」讓該名粉絲驚訝到話都說不清楚，還不斷想拒絕，但金宇彬堅持叫她收下，還擔心對方獨自收禮會尷尬，接著拿出更多禮物袋，分送給在她身旁的友人們，「我買的有點多，因為不知道有幾個人。」接著就直接給該名粉絲分送，「因為怕姐姐自己收會有點尷尬，加上我也想送給其他人…」還搞笑強調：「這不是收到的，是我自己買的喔！不要誤會。」最後也不斷感謝後才離開去下個行程。這段互動也再度引發討論，大家都對於金宇彬的行為感到非常感動，「宇彬對粉絲溫暖的心意真的好感動」、「金宇彬這寵粉真的是傳奇等級了」、「藝人跟粉絲的互動也可以成為彼此的力量，真的是善良的影響力」、「原來追星是這麼幸福的事情嗎？真的是這輩子都不能脫粉了。」