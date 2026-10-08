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堪稱沈伯洋「最頂尖的一手」 連敵方剪短影音都考慮到

民進黨台北市長參選人沈伯洋接連突破同溫層，先後登上資深媒體人王偉忠、李四端專訪，昨（7日）晚再登上前中廣董事長趙少康主持的《少康戰情室》，直播在線人數一度突破14萬，如今更逼近120萬次觀看。對此，粉專「脫北者冰狼」分析，沈伯洋在節目上出現「拿紙複誦」的動作，能防止敵方剪輯斷章取義的短影音，讓他驚呼：「不愧是認知作戰專家！」脫北者冰狼表示，趙少康果然是老道到不行的媒體人，整場的節奏拉得很快，但有給足沈伯洋論述的時間，雖然有一點心機，例如沈伯洋要開始論述得分的時候就會精巧的切換題目，但風度是很好的，這點要給個讚；女主持人「錢子」錢怡君則是這場的攻擊手，問題也很刁鑽，但久攻不下，發現攻不了沈伯洋時會有急躁感，提問水準明顯跟趙少康比火候不足。脫北者冰狼續指，整場看得最過癮的是，沈伯洋一直用很幽微的方式回擊，例如廢死議題講馬英九兩公約，還以不具名的方式複誦了羅智強擔任總統府發言人時的廢死發言，毒品議題就講蔣萬安立委時期說過的；負面選戰部分，暗示蔣萬安只會用貼標攻擊，但他不願意，這樣來拉高格局；大罷免議題則說是公民的憲法權利，幾個回答都非常厲害。「而最頂尖的一手，是出現沈伯洋在複誦蔣萬安任立委時的毒品論述時，做出拿著紙複誦一次的動作，不愧是認知作戰專家，連敵方剪短影音會不好剪都考慮到！」脫北者冰狼直言，相信沈伯洋絕對不是背不起來，若他只是順順地講出蔣萬安的毒品論述，很容易被斷章取義，但整場沒看稿的人，在引用時多了看紙這個動作，增加慎重感與正式感，在剪輯上就很難被曲解。脫北者冰狼認為，這是一場很棒的專訪，沈伯洋跟趙少康火候都很夠，非常好看，值得重複玩味。至於現場還有一位聯合報的記者，他狠酸對方連話都講不好，還想攻擊沈伯洋，自己問出來的問題連語氣都不篤定，誰能評論什麼。話鋒一轉，脫北者冰狼表示很開心，同時也大讚沈伯洋真的好棒，他做到自己所說的：「把我介紹給其他人，其他交給我就好。」