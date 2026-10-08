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▲孫德榮（右）上節目又提過去恩怨，說當年冷凍陳喬恩是因為她錄影偷喝酒，氣得陳喬恩憤怒發文回應。（圖／IG@iam_joechen、Facebook@孫腫來了）

經紀人孫德榮日前再於節目上提及和昔日愛徒陳喬恩的陳年舊怨，釋出善意表示願意和解，但又激動質問「我哪裡對不起妳」，甚至負氣要她不用來自己的告別式，讓陳喬恩首度正面發文回應，坦言很多都是加油添醋的誹謗，更要孫德榮不用一直提到她，對此，孫德榮語帶酸味的稱陳喬恩國際巨星，回說「如果有不了解妳的地方，在此深感歉意，請大人有大量，不計前嫌！」對於陳喬恩的長文，孫德榮稍早回應：「今天非常感動國際巨星陳喬恩的回答，讓我深受感激，您是一位天生藝人，鴻福齊天，靠你自己的毅力勇闖演藝圈，我只是一個妳身邊的工作人員。看到妳現在如此的活躍、如此成功，與有榮焉，更希望妳未來一切都順遂，一切都平安，祝妳一切都快樂。」接著，孫德榮也向陳喬恩道歉，「如果有不了解妳的地方，在此深感歉意，請大人有大量，不計前嫌。」今天，陳喬恩在IG發文回應孫德榮，直言真的對恩師沒有一點恨意，因為記憶中20幾年前合約到期解約時「大家都很和氣啊」，當年自己拍完《王子變青蛙》後很多劇本找上門，「身為喬傑立經紀人你，去談旗下藝人的工作，不是很合理嗎？我也沒有少給公司抽成。」陳喬恩說，《命中注定我愛你》之後合約滿了就自然的離開公司，接著自己就到中國拍戲，「當年也是還沒有微信和line，但確實也沒有什麼重要的事情需要聯繫，幾年後忽然就開始有莫名其妙的一些報導出來，其實我從頭到尾都很納悶ㄟ...」「這些年一直陸陸續續的反覆聽到或看到，你一而再再而三的提起我。其中不免帶著很多加油添醋的誹謗，我也就當新聞和節目需要的效果，沒有去回應什麼」，針對孫德榮重提她結婚沒邀自己、託人傳話也未獲理會，陳喬恩澄清，自己結婚時完全沒有收到孫德榮託人帶話給她，「從來沒有任何一個認識的人，有提到過你的任何事情，完全沒有。」陳喬恩表示，以後不會再回應相關事件，但也不希望莫須有、帶有攻擊言論的話一再發生，「我的沉默其實是在保護自己，也尊重你」，最後她說：「從來也沒有人找過我說要什麼大和解之類的，其實也沒什麼需要解的，不如你要不要以後，多聊聊自己的生活有多麼正面和精彩，就不用一直提到我了！」