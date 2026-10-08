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台北市長蔣萬安今（8）日拋出震撼彈，規劃遷移松山機場，要打造AI園區，不過松山機場內部有空勤總隊松山基地，是否有溝通引發質疑。內政部次長馬士元直言，當然沒有跟內政部聯絡，這個駐地不可能放棄，「有關空中搜救的部分，我們不可能放棄」。馬士元說，北市府過去這段時間並沒有針對松山機場或空勤總隊駐地任務有過任何的詢問或是協調，空勤總隊在松山機場任務非常重要，在搜救範圍裏面，幾乎涵蓋整個北台灣海空陸域搜救，沒有駐地的話，整個北台灣搜救很難執行。馬士元也說，內政部有投資35億興建新的棚廠，希望未來黑鷹直升機可以進駐，現在松山機場是以海豚直升機為主，黑鷹性能比較優良，所以希望未來棚廠完成，黑鷹進駐松山可以強化北台灣的搜救能量。馬士元強調，「這個駐地不可能放棄，我再強調一次，在有關空中搜救的部分，我們不可能放棄。」至於蔣萬安接受專訪時說，可以留一個給直升機起降的場地，馬士元說，因為沒有任何一個單位跟內政部談過，也不知道規劃細節，沒有辦法評估，但該基地一定會盡最大努力留下，希望任何決策跟搜救、救災有關，尤其跟空中海域搜救能量有關，務必跟內政部妥善討論。