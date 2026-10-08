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▲黃世杰的threads，近期瀏覽數達到812萬次。（圖／黃世杰threads）

▲賴清德近日頻頻赴桃園替黃世杰站台。（圖／黃世杰辦公室提供）

選舉進入倒數階段，北台灣選情在「洋流」外溢的情況下，不少縣市民調都有所成長，據了解，地方內參民調顯示，民進黨桃園市長參選人黃世杰在南桃園客家區持續上升，更有超過綠營基本盤的「破圈」趨勢；另外，台北市長參選人沈伯洋聲量高，社群媒體「Threads」近期吸引7700萬次瀏覽，值得一提的是，綠營縣市長人選者，黃世杰的瀏覽度，僅次於沈。綠營人士分析，這顯示紮實陸戰是可以連動、轉化成社群聲量，再者，隨著「洋流」來得太快就像龍捲風，桃園市的年輕族群已開始關注市長選戰，預料有利於桃園選情。距離投票日僅剩下50天，各陣營無不陸空戰齊發，爭取最多曝光與支持。以社群Threads聲量來說，沈伯洋毫無疑問成為「流量王」，有高達71.9萬粉絲、近期瀏覽達到7700萬次；近期瀏覽第二名的則是黃世杰，近期瀏覽達到812萬次；同黨新北市長參選人蘇巧慧也有相當高的聲量，近期瀏覽數為786萬次，顯示民進黨北北桃的共伴效應持續上升。事實上，沈伯洋、黃世杰、蘇巧慧從數月前就有三人合體的活動，近來也有多次三人兩兩合體的行程，除了活動現場人山人海外，在活動後也在網路社群上引起諸多後續討論。據了解，除了雙北受到高度討論外，過去相對落後的桃園市，地方民調顯示，黃世杰的選情持續上揚，這歸因在「洋流」來得太快就像龍捲風，連帶也讓綠營針對桃園持續投入人力資源，力拚北北桃「三城三贏」。據地方民調顯示，黃世杰民調上升奠基在南桃園客家區有顯著的上升。綠營人士指出，地方普遍分析是10月3日的南區競總成立造勢中，黃世杰以客語演說引起地方共鳴，網路也有許多網友自發後製影片，讓黃世杰「破圈」，突破綠營客家基本盤相對弱勢的狀況。一名非民進黨議員受訪時坦言，不論是地方的民調，以及近來在網路流傳的民調，黃世杰有客家背景，加上近來選舉活動，支持度在不同調查中都有明顯外擴，在客家區「黃（世杰）大於綠（民進黨）」是很明確的趨勢，也侵蝕到張善政的基本盤。熟悉社群經營的黨內人士分析，黃世杰過去被指聲量低，但如今他證明，紮實陸戰是可以連動、轉化成社群聲量的，如今聲量起飛、民調上揚，也代表數個月來的選舉戰略收到成效，不過還需要更多的加乘效應，才能在最後兩個月中一舉衝破過半門檻。該人士分析，從社群後台可以看出，即便桃園市長選舉不若雙北獲得全國性關注，但桃園市的年輕族群已經開始關注此役，預料對黃世杰的選情會是更大利多，「桃園不只選情不冷，其實比想像得更熱」。