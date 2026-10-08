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被問是否招商不順？龔明鑫：不好去做評論

離岸風電區塊開發第三階段（3之3）上週收件截止，結果僅有哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭能源（Ørsted）2家投標，且2風場重疊，等同只有1家得勝。經過一個禮拜時間，經濟部長龔明鑫今（8）日被問到是否滿意結果，他不願正面回應，僅說目前在審查期間，「不好做評論，等到結果出來的時候，我們再來評論跟討論。」龔明鑫今年4月表示，這次離岸風電招商規則與先前有所不同，也沒有再強制國產化，更說有超過「1隻手」的廠商來拜會過，因此仍有信心。然而，上週3之3招商收件截止，共計有2家投標、2個風場親自送件提出申請，由CIP及沃旭能源遞件，但因CIP的渢妙3號風場，及沃旭能源大肚1號風場高度重疊，因此最終只會有一家廠商出線。換言之，3之3招標只有1家廠商出線，招商結果遠不如預期，原本對外招標3.6GW，最後頂多只能招標出1.5GW。當被問到是否風電3之3招商不如預期，自己又對於結果是滿意？龔明鑫不願正面回應，僅說目前還在審查期間不好去做評論，「等到結果出來的時候，我們再來評論跟討論。」另外，針對現存還在台灣的離岸風電國外開發商，是否會積極接洽離岸風電區塊開發第三階段（3之4）？龔明鑫回應，考量到行政院副院長鄭麗君提出要盤點更多離岸風電場域，這部分無論是外商或本土廠商都會持續接洽。