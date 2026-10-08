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民進黨台北市長參選人沈伯洋繼王偉忠、李四端專訪之後，昨（7日）晚再登上TVBS《少康戰情室》節目，身為「戰鬥藍」精神領袖的主持人趙少康，事後更大方地在對方臉書留言誇讚：「伯洋今天很帥氣！」選情看起來如倒吃甘蔗一般。不過，經常評論時事的鐵嘴名醫沈政男卻不贊同，質疑洋流根本就是「佯流」，更辣嗆沈伯洋：「選你要幹嘛？」沈政男痛批，沈伯洋對於毒品政策持續說謊，其稱2014年文章中提到的「提供毒品」是指美沙冬，然後在節目上也首次提到丁基原啡因，意思是自己當時想做的，就是台北市政府目前在做的；如今也不贊成「大麻合法化」，對於廢死議題則稱現在的立場趨近於《死刑肯定論》，儘量減少死刑，而這本書的意旨似乎是反諷死刑。沈政男續指，對於趙少康稱當初不應大罷免、小罷免幾個人就好，沈伯洋表示同意，並稱當初是因為罷團要求，所以進行全面罷免，同時強調大罷免沒有撕裂台灣，只是大家意見不一致，不代表撕裂；至於雙城論壇，本來說是對岸滲透破口，現在不設前提之下也可以參加；面對台灣社會被滲透的問題，改口說宮廟是中低滲透風險，也沒有把中配當成風險，而是受害者。「這樣一來，選你要幹嘛？讓蔣萬安繼續反毒、參加雙城論壇就好了嘛！」沈政男強調，就跟大罷免一樣，沒看到選票開出來，就一直亂扯，以為這樣就會有票；為了選舉，輕易就背棄了左派社會學、大麻合法化、廢死、反中、大罷免的盟友。最後，他更狠酸沈伯洋，不是說藍白是匪諜？國民黨是共產黨？怎麼不說了？支持者可以接受嗎？顯然，「洋流」根本就是佯流。