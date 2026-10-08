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9月份最新汽車銷售報告：特斯拉熱銷車款第一、Toyota市占率第一

憑藉Model Y新車大量到港交車，單月賣出5154輛，一舉奪下9月銷售冠軍車款，連Toyota國民神車Corolla Cross都要讓位！

▲特斯拉9月以5298輛的銷售成績、市占率14.3%衝上汽車品牌總市場銷售第二，僅輸給Toyota。（圖／美聯社／達志影像）

特斯拉Model Y單月交車5154輛！Toyota不敗國產車Corolla Cross罕見讓位

特斯拉Model Y賣出5154輛拿下冠軍，創下該車款單月領牌數字的新高，罕見打敗亞軍3615輛的Toyota不敗國產車Corolla Cross

▲特斯拉Model Y賣出5154輛拿下冠軍，創下該車款單月領牌數字的新高，罕見打敗亞軍3615輛的Toyota不敗國產車Corolla Cross。（圖／特斯拉官網）

2026汽車品牌黑馬！特斯拉「賣贏賓士、Honda」一個月排名爆衝第三

特斯拉更是直接殺到第三名位置，連同本田Honda都直接被超車

▲特斯拉今年在台灣汽車市場神之崛起，9月份成績出爐翻轉排名，超車中華汽車、本田Honda、賓士等大廠牌，已經是僅次Toyota以及Lexus的汽車品牌。（圖／美聯社／達志影像）

汽車銷售市場第三季尾聲出現巨大變化！9月最新汽車銷售排行出爐，新車領牌數突破3萬7000輛，然而特斯拉（Tesla）隨著新車到港之後大量交車，Model Y單月賣出5154輛的驚人成績，不僅幹掉Toyota不敗神車Corolla Cross冠軍寶座，在市場品牌前9月累積上，特斯拉從第五名直接殺到第三名，目前確定今年賣贏賓士、Honda、BMW等大廠牌，完全是今年最強黑馬汽車品牌。根據《U-Car》報導，9月份最新汽車銷售報告，在歷經民俗月之後，全月結算新車領牌數達到3萬7054輛，相較於8月份成長了26.8%，反彈的幅度相當明顯，其中表現最亮眼的就是特斯拉，；特斯拉則是以單月5298輛、市占率14.3%衝上第二；季軍則是由台灣賓士賣出2206輛、市占率6%拿下，第四名及第五名則依序為「Honda（2102輛/市占率5.6％）」、「Lexus（1865輛/市占率5%）」。熱銷車款部分，；季軍則是Toyota RAV4，單月賣出2108輛，繼續維持高銷售熱度的穩定表現。至於第四名至第十名依序為「Toyota Yaris Cross（1365輛）」、「CMC J Space（1286輛）」、「Toyota Town Ace（1091輛）」、「Ford Territory（879輛）」、「Lexus NX（858輛）」、「Honda HR-V（752輛）」以及「Toyota Corolla Altis（612輛）。然而記者在上個月才觀測，特斯拉在今年異軍突起，2025年度特斯拉總領牌數排在第六名位置，截至今年8月銷售成績已經排在第五名，原本預估有機會超越第四名的CMC中華汽車，沒想到9月成績出爐後，，實在沒想到一台車190萬上下的Model Y能夠賣成這樣，顯見許多車主寧願花大錢，也要來體驗特斯拉的高科技感。不過因為還有最後一季的銷售時間，特斯拉會受到車輛到港問題影響，差距亞軍的Lexus還有約2800輛，是否能夠挺住該名次，還是能夠再挺進一個名次，都還有待觀察，但要說特斯拉是今年最大黑馬汽車品牌，絕對是當之無愧的！