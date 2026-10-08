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堅決反對松機遷移 陳振中：替鄉親守住交通權益是我的責任

台北市長蔣萬安今（8）日召開記者會宣布松機遷移政見，高呼要打造台北AI園區，但其任內從未提及相關議題，卻在選前不到2個月拋出引發熱議。對此國民黨澎湖縣長參選人陳振中疾呼堅決反對，將會主張保留松山機場，也會持續爭取穩定航班與合理票價，「身為澎湖縣長候選人，替鄉親把交通權益守住，是我的責任」。陳振中表示，松山機場遷移並非新的議題，過去不同政黨的政治人物都曾提出相關構想，他尊重台北對城市發展的討論，但無論由誰提出，站在澎湖鄉親的立場，都主張保留松山機場，堅決反對遷移。陳振中說，對澎湖人而言，往返台北是就醫、求學、工作與探親的重要交通。尤其長輩到台北看診，常需要家人陪同，松山機場鄰近市區，能減少轉車與奔波。如果未來航班改到桃園，鄉親到台北市區還要走更遠的路，多花交通時間與費用。對需要定期回診、身體不舒服的鄉親來說，這些都是實際的負擔。陳振中指出，台北的發展值得重視，澎湖人的交通需求也必須被重視。松山機場的未來，應由中央、台北與離島縣市共同討論，充分聽取使用這座機場的居民意見。疾呼主張保留松山機場，也會持續爭取穩定航班與合理票價，「身為澎湖縣長候選人，替鄉親把交通權益守住，是我的責任」。