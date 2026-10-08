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中視《飢餓遊戲》今年雙料入圍第61屆金鐘獎「實境節目獎」及「實境節目主持人獎」，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、林莎和邊荷律今（8）日赴苗栗錄影並開放媒體探班。被問到金鐘紅毯是否有機會合體前主持人峮峮，王仁甫先賣關子笑喊「這次《飢餓遊戲》紅毯的氣勢會很好喔」，孫協志也證實團隊已發出邀請，「當然也是希望她可以」。《飢餓遊戲》今年節目、主持人雙料入圍金鐘，紅毯陣容備受關注。王仁甫提到，過去有一年節目入圍、也拿下人氣獎時，5566三人剛好在馬來西亞演唱會，因此當年走紅毯的只有花花和峮峮。這次入圍狀況不同，他笑說：「那這次《飢餓遊戲》紅毯的氣勢會很好喔！」蔡黃汝聽到後追問「兩位會一起？」王仁甫立刻回：「畫面會很漂亮……當然啊，因為她是入圍者啊！」不過蔡黃汝也提醒，目前一切還不一定，「還不一定，還不一定。」王仁甫聽了還驚訝反問：「紅毯也不一定？」談到峮峮是否會出席金鐘獎，孫協志表示，應該要看她的工作與經紀公司安排，「但我們有邀請，當然也是希望她可以啊。」不過他也補充，目前還沒有辦法代表峮峮發言，「她要不要出席應該是要她的經紀公司才能夠回答這件事情。」至於如果得獎後的慶功宴，峮峮是否會一起參加，孫協志也笑回：「啊我們連她出不出席我們都不確定了，我們怎麼知道慶功會去不去啊？」接著又說，如果她有出席金鐘，慶功應該也有機會，但仍要看公司安排。被問到是否會邀峮峮回《飢餓遊戲》錄製特別企劃，孫協志覺得這是好點子，「我們其實這都可以計畫，你這是非常好的點子。」王仁甫也附和：「我覺得可以。」孫協志透露，自己私下和峮峮仍有聯繫，「我跟她還是有偶爾會有訊息啊，還是有一些聯繫。」不過他也笑虧峮峮現在工作滿檔，「因為她手上現在有那麼多個代言，幾百個代言跟那麼多的工作，我想我們應該輪不到啦！」同時他也希望峮峮有空時能留一點時間給《飢餓遊戲》。談到今年入圍心情，孫協志表示，得獎一直不是他最大的期待，「對《飢餓遊戲》來講，這10年來最大的肯定其實就是觀眾朋友們對我們的肯定。」他認為金鐘入圍是一種加成，也對製作單位來說是榮耀。他也提到今年剛好碰上5566發行新歌、舉辦演唱會、迎來25週年，《飢餓遊戲》也正逢10週年，且金鐘頒獎當天正好是節目首播日。王仁甫形容是「完美的巧合」，孫協志則修正：「不不不，這是一個good timing！」