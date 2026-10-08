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蔡康永挺沈伯洋掀風波 梁文傑：台灣支持誰都不必付出代價

批鄭麗文配合中共論述 梁文傑：難道台灣選舉要由北京決定？

藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界熱議，隨後更遭中國大陸代言品牌切割。國民黨主席鄭麗文日前質疑，蔡康永是否連中國龐大利益都不要了？對此，陸委會副主委梁文傑今（8）日表示，台灣人民支持任何候選人都不必擔心遭到報復，反觀中共卻透過各種方式威脅人民，並批評鄭麗文的說法根本是在「配合中共論述」，更直言「如果台灣選舉要由中共決定誰能選、誰不能選，那乾脆停辦算了」。梁文傑今日在陸委會例行記者會上表示，蔡康永事件近期引發熱烈討論，但在台灣，支持哪一位候選人，其實是非常輕鬆、幾乎沒有成本的事情。只要民眾認為候選人順眼，或認同對方的理念及主張，就可以自由表達支持，不需要擔心因此遭到任何人的報復。梁文傑指出，然而在中共眼中，情況卻完全不同，中共會透過各種方式威脅人民，限制民眾只能支持特定對象，甚至決定哪些人可以參與政治活動、哪些人不行。梁文傑進一步舉例，如果今天台灣變成香港，由於中共已將沈伯洋列為通緝對象，沈伯洋恐怕早就被取消參選資格，根本不可能投入選舉。針對鄭麗文日前質疑蔡康永是否放棄中國龐大利益，並指稱沈伯洋是台獨分子，梁文傑直言，這樣的說法在他看來，就是在配合中共的論述，形同認為中共的作法沒有錯。梁文傑強調，相信沒有人希望台灣的選舉由中共決定，甚至由中共決定誰可以參選、誰不能參選。他直言，如果連候選人的參選資格都要由中共說了算，「那我們就不用選舉，選舉乾脆停辦算了」。梁文傑最後表示，希望透過蔡康永事件，讓社會大眾更加理解民主自由的可貴，尤其是人民能夠自由選擇、支持自己認同的候選人，這才是台灣最寶貴的價值。