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中視《飢餓遊戲》今年入圍第61屆金鐘獎「實境節目獎」及「實境節目主持人獎」，主持群今（8）日赴苗栗錄影並開放媒體探班。近期節目因邊荷律加入，引發部分網友討論蔡黃汝是否鏡頭被稀釋，甚至被邊荷律取代。對此蔡黃汝親自回應，表示自己「完全沒感覺」，更強調鏡頭少不是別人的問題，「那不是他們的問題，是我自己！所以不要怪他們。」邊荷律加入《飢餓遊戲》後，網路上曾出現「蔡黃汝片段變少」的聲音。對此蔡黃汝表示：「我完全沒感覺。」她解釋，自己本來就喜歡隱身在旁邊，把更多發揮空間留給來賓和其他成員。蔡黃汝說，節目有許多來賓難得來錄影，身為主持人會希望多給他們表現機會，「因為畢竟真的是主持人的身份了，你自己會去想，喔，多給他們一些機會。」她也坦言自己因為常駐節目，所以可以退到旁邊，「難免就會有一些覺得，欸，為什麼我會比較少？那不是他們的問題，是我自己！」對於邊荷律遭網友質疑中文能力、節目表現，孫協志也出面緩頰。他表示網友有自己的見解可以理解，但站在主持群立場，《飢餓遊戲》一直是一群好朋友出來玩，每個人都有不同角色與表現方式。孫協志強調，邊荷律在團隊中有可愛、被大家喜歡的地方，希望外界不要誤會她，「也不要再攻擊她了，因為我們認為其實我們跟她在一起是完全沒有這些隔閡的。」他也解釋邊荷律在正式場合要用中文應對較困難，但在錄影、玩遊戲或生活過程中，中文溝通其實沒有太大問題，「情感的交流並沒有造成我們太大的困擾。」