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台北市年底將舉行台灣同志遊行，但3日北市警搜索西門町BDSM酒吧，將51名未穿上衣民眾帶走，事後又稱「不確定你除了裸露上半身，你剛剛有沒有在那邊性交猥褻嘛」，引發質疑遊行脫上衣是否會被警方帶走，內政部次長馬士元今（8）日表態，只要沒有違反《集會遊行法》，會按照過去執行慣例進行管理，尊重多元文化表達是內政部最高原則和立場。同時他也坦言，過去沒有同志因為在遊行脫上衣被帶走。馬士元今在內政部部務會報後記者會上被問到，先前部長劉世芳說，同志遊行脫上衣會不會被警方帶走，將按照《集會遊行法》相關規定處理，但相關法規似乎沒有提到，能否釋疑？他則說，萬華個案是在室內，如果以遊行來看的話，其實台灣是一個非常多元包容的社會，也非常尊重不同的意見表達自由。馬士元說，過去台灣曾在不同的地方舉辦類似的遊行跟活動，大家也看到這麼多年來，這個遊行活動都有一定的規範、表達的模式；那只要沒有違反《集會遊行法》，就會按照過去執行的慣例進行遊行管制跟管理。馬士元說，內政部會尊重警政單位在執行勤務時的專業判斷，但是也呼籲無論如何這樣的活動，「我們以尊重多元文化表達為最高原則，這個是內政部的立場」。至於過去同志遊行是否曾發生因脫上衣被警方帶走的情況？馬士元說，「過去沒有聽過和被通知過這種事情」，就看什麼情境下可以允許這樣的表達方式