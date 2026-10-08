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▲全家「5日5好康」是10月9日至10月13日。（圖／業者提供）

▲全家國慶連假期間，只要單筆消費滿688元，即加碼送「好禮三選一」免費兌換券一張。（圖／全家提供）

▲全家10月5日起推出的「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合。（圖／全家提供）

▲萊爾富10月9日至10月11日限時3天加碼國慶日優惠。（圖／業者提供）

雙十國慶超商買一送一！全家自10月9日起至13日前，連假期間有指定商品買一送一，包括可口可樂 水蜜桃口味、百吉布丁大雪糕、農心辛拉麵等，還有霜淇淋任兩支55元，相當於6元多吃一支，且門市消費滿額送好禮三選一，可選哈根達斯迷你杯，價值149元。全家國慶連假五六日一二優惠出爐！買一送一必買品項有「可口可樂 水蜜桃口味」、「牧場直送4.0 花生牛奶雪糕」、「FMC 天然水」、「Airwaves 薄荷錠 蜂蜜檸檬」、「農心辛拉麵袋裝」。門市國慶連假期間，只要單筆消費滿688元，即加碼送「好禮三選一」免費兌換券一張，可選農心爽口海鮮味烏龍麵2包（價值98元）、靠得住草本抑菌日用超薄衛生棉23CM（價值99元）、哈根達斯迷你杯（價值149元，指定口味）。實際可兌換商品依店舖即時庫存為準。同時間，門市購買霜淇淋不限口味第二支6元，兩支霜淇淋只要55元。全家本月霜淇淋口味為「仙女奶茶霜淇淋」，嚴選經典仙女茶韻，將馥郁紅茶香與濃醇乳香融合，入口茶香溫潤、口感滑順，尾韻回甘。且即日起至11月10日，加10元即可獲得巫婆手指餅乾1個，以起司牛奶棒打造手指造型，指甲部分鑲嵌完整香烤杏仁粒，帶出堅果香氣與喀吱脆口的雙重口感，搭配霜淇淋享用，為柔滑奶茶香增添酥脆層次。雙十連假即將到來，萊爾富推出「十萊運轉」限時優惠，10月9日至10月11日連續3天，門市摩卡咖啡（冰、熱任選）特價39元，以咖啡香氣融合巧克力般的醇厚風味，冰熱皆宜，滿足不同飲用喜好；四季春茶、紅玉紅茶等人氣茶飲也同步推出買1送1優惠，清爽茶香適合外出遊玩時帶上一杯。此外，日本Furuta餅乾系列特價39元，推出特濃牛奶風味、起司蛋糕風味及可可風味等選擇；日本Orihiro凍飲橘子、青葡萄、白桃等口味也祭出買1送1優惠，冰涼享用更添消暑感。喜愛巧克力的民眾則可選購士力架巧克力系列，任選第2件10元。