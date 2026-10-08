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解散28年，由金志遙、勞光宇組成的男團「Postm2n」近日在Podcast節目《哇！有事嗎》合體。兩人久違同框，不只聊起當年出道秘辛，也意外曝光金志遙曾差點成為5566一員，當年孫德榮一句「你來了就是5566」，卻因他不想再過住宿舍、集中管理的生活，最後錯過加入機會。Postm2n當年由金志遙（原名林大晉）與勞光宇組成，最初是和師姐王珍妮合唱〈Please Mr. Postman〉出道，兩個月後又和「四大天王」合唱〈Cha Cha舞池〉打開知名度。也因此以輩分來說，Postm2n其實是「四大天王」的師兄，勞光宇在節目中笑說：「羅志祥很不服。」這次勞光宇難得現身，是為了替好兄弟金志遙宣傳新歌〈你身邊的人不是我〉。離開演藝圈超過20年的他，如今已是高一女兒的爸爸，也曾是屢獲冠軍的賽車手，現在則擔任車隊技術總監，負責替賽車手改車、修車。金志遙則在節目中透露，自己退伍後曾找過孫德榮，當時孫總直接對他說：「你來了就是5566。」等於他原本有機會成為5566成員之一。不過金志遙坦言，當時的他實在不想再住宿舍，也不想重新回到集中管理的生活，因此最後沒有答應。後來他轉往郎祖筠的「春禾劇團」做幕後工作，甚至曾在路上發傳單時遇到5566，命運巧合讓他至今印象深刻。除了聊當年往事，金志遙近來也推出新單曲〈你身邊的人不是我〉，歌曲背後其實藏著他結束一段10年感情的心情。他透露，幾年前曾應聘擔任OTT平台總經理，轉往幕後成為公司高層，卻因業績不佳賠掉大筆積蓄，也讓一段一度論及婚嫁的感情走到盡頭。金志遙坦言：「賠得多慘我不敢告訴對方，當時我沒有能力給她嫁妝，沒辦法給她未來。」而這段遺憾，也成為他創作〈你身邊的人不是我〉的靈感來源。