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台灣人狂買30萬台車超瘋！Toyota Corolla Cross、RAV4斬下冠亞軍

其中拿下冠軍的當之無愧，就是Toyota國產不敗神車Corolla Cross，前9個月賣出33798輛

亞軍則是由Toyota進口車RAV4拿下，前9個月賣出19005輛

比同期成長42.6%

▲Toyota進口車RAV4今年一月推出第六代改版，前9個月賣出19005輛，比去年同期大幅度成長42.6%，今年有望衝破25000輛年度銷售成績。（圖/Toyota官網）

特斯拉崛起Model Y衝到第三！豪華休旅Lexus NX、國產Ford Territory也入榜

今年1月至9月已經賣出14469輛，比去年同期大幅度成長75.3%

▲特斯拉Model Y去年年度排名第六名，今年前9月就殺到第三名的位置，成為第三季結束後最大黑馬。（圖/特斯拉官網）

▲豪華休旅車Lexus NX車系是許多有錢人非常喜歡入手的車款，前9月也有賣破萬輛的成績，排行熱銷車款第六名。（圖/Lexus官網）

房車沒落警訊還在增強！Honda CR-V已經消失排行榜

去年度拿下第8名銷售的Toyota Corolla Altis，今年前9月已經掉到第十名的位置

▲Toyota Altis成為今年前9月熱銷車款中唯一的房車，且比去年年度排名第八名又往下掉兩個名次，今年度銷售恐怕無法超越去年。（圖/Toyota官網）