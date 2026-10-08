台灣人有多愛買車？根據統計，台灣新車1月至9月累積銷售突破30萬輛，比去年同期還要成長3.7%，隨著年底銷售旺季、折扣優惠不斷，有機會可以挑戰40萬以上大關。然而目前熱銷的前十名車款也出爐，其中Toyota國產車加上進口車斬下5個席次，國產神車Corolla Cross穩居第一完全沒對手，不過昔日熱銷的Honda CR-V今年依舊未能入榜、Toyota房車Altis則也是位居第十名位置，跟去年年度第8名也明顯退步。
台灣人狂買30萬台車超瘋！Toyota Corolla Cross、RAV4斬下冠亞軍
根據《U-Car》、《地球黃金線》數據統計，今年新車1月至9月全台汽車市場總計賣出30萬7210輛，比去年同期成長3.7%，其中拿下冠軍的當之無愧，就是Toyota國產不敗神車Corolla Cross，前9個月賣出33798輛，每台售價80.9萬起，妥善率高、空間大，這台跨世代的休旅車依舊持續霸榜台灣汽車市場當中。
亞軍則是由Toyota進口車RAV4拿下，前9個月賣出19005輛，今年一月推出第六代之後，改為2.5混合動力，全面升級的配備以及產品規格，讓RAV4今年的成績賣得比去年還要更好，比同期成長42.6%，按照這樣穩定銷售，RAV4今年的銷售有非常高機率可以突破25000輛以上。
特斯拉崛起Model Y衝到第三！豪華休旅Lexus NX、國產Ford Territory也入榜
季軍則是由Tesla Model Y拿下，去年年度第六名的車款，今年1月至9月已經賣出14469輛，比去年同期大幅度成長75.3%，不僅今年已經確定蟬聯台灣最熱賣電動車冠軍寶座，還要看最後一季的銷售爆發力，能否幫助特斯拉穩住汽車銷售市場排名，甚至是打敗Lexus。
至於第四名至第十名，依序分別為「CMC J Space（11616輛）」、「Toyota Yaris Cross（10918輛）」、「Lexus NX（10130輛）」、「Ford Territory（9482輛）」、「Toyota Town Ace（9268輛）」、「Honda HR-V（7911輛）」以及「Toyota Corolla Altis（5755輛）」。
值得注意的是，Lexus NX每輛171萬元起依舊展現超強硬實力，前9月賣破萬輛，成為不少想晉升豪華休旅車的消費者首選；國產的Ford Territory今年首次參與完整年度排名也擠進第七名，擁有超高CP值的特色，甚至超越同級國產休旅，在市場上保有自己的優勢，後勢銷售力度仍被看好。
房車沒落警訊還在增強！Honda CR-V已經消失排行榜
然而近幾年隨著休旅車需求逐漸擴大，即便是Toyota穩居市占率第一的汽車品牌，依舊把持不住房車的沒落，去年度拿下第8名銷售的Toyota Corolla Altis，今年前9月已經掉到第十名的位置，同時也是前十名榜單當中唯一僅存的房車，去年度賣出9862輛，按照今年的銷售熱度，應該是非常難以突破，排名是否能穩住第十名都還有待觀察。
另外則是過去也非常熱賣的Honda CR-V，因爲價格偏高加上近代各種新型休旅車推出以及改款等，讓CR-V的傳統優勢不再，市占率被嚴重擠壓，從去年年度榜單就不見CR-V的身影，今年前9月也依然沒有回溫趨勢，依舊沒有入榜，只有老戰友HR-V還撐在第九名，未來本田會採取什麼銷售策略來挽救CR-V的市場，只能觀望下去。
資料來源：《U-Car》、《地球黃金線》、特斯拉官網、Toyota官網、Honda官網、Lexus官網
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根據《U-Car》、《地球黃金線》數據統計，今年新車1月至9月全台汽車市場總計賣出30萬7210輛，比去年同期成長3.7%，其中拿下冠軍的當之無愧，就是Toyota國產不敗神車Corolla Cross，前9個月賣出33798輛，每台售價80.9萬起，妥善率高、空間大，這台跨世代的休旅車依舊持續霸榜台灣汽車市場當中。
亞軍則是由Toyota進口車RAV4拿下，前9個月賣出19005輛，今年一月推出第六代之後，改為2.5混合動力，全面升級的配備以及產品規格，讓RAV4今年的成績賣得比去年還要更好，比同期成長42.6%，按照這樣穩定銷售，RAV4今年的銷售有非常高機率可以突破25000輛以上。
季軍則是由Tesla Model Y拿下，去年年度第六名的車款，今年1月至9月已經賣出14469輛，比去年同期大幅度成長75.3%，不僅今年已經確定蟬聯台灣最熱賣電動車冠軍寶座，還要看最後一季的銷售爆發力，能否幫助特斯拉穩住汽車銷售市場排名，甚至是打敗Lexus。
值得注意的是，Lexus NX每輛171萬元起依舊展現超強硬實力，前9月賣破萬輛，成為不少想晉升豪華休旅車的消費者首選；國產的Ford Territory今年首次參與完整年度排名也擠進第七名，擁有超高CP值的特色，甚至超越同級國產休旅，在市場上保有自己的優勢，後勢銷售力度仍被看好。
然而近幾年隨著休旅車需求逐漸擴大，即便是Toyota穩居市占率第一的汽車品牌，依舊把持不住房車的沒落，去年度拿下第8名銷售的Toyota Corolla Altis，今年前9月已經掉到第十名的位置，同時也是前十名榜單當中唯一僅存的房車，去年度賣出9862輛，按照今年的銷售熱度，應該是非常難以突破，排名是否能穩住第十名都還有待觀察。