超人力霸王將登上台中百貨舞台！台中市中友百貨11月7日、8日在C棟13樓國際大廳推出《超人力霸王－狄奧＆奧米加》親子劇場，由日本圓谷株式會社監修，採台灣專屬原創劇情，今天中午起開放購票，特推「豪華特典票」限量500份，手刀快搶。
中友百貨表示，這次演出為全台首演，結合沉浸式投影與武打表演，透過影像和現場演出呈現英雄對戰情節，並安排多位超人力霸王角色登場及互動環節，讓親子近距離感受熟悉的英雄故事。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，超人力霸王是跨越世代的童年記憶，中友自1997年舉辦兒童劇場以來，累計吸引逾17萬人次觀賞。不少當年看戲的孩子如今已為人父母，兒童劇場也成為兩代共享回憶的機會。
今年活動另與伊甸基金會合作舉辦愛心義賣，希望將劇中的正義與助人精神延伸到日常生活，讓孩子在看戲之餘，也能透過參與公益認識關懷他人的意義。
除一般票券單人票450元，3人以上同行每人400元外，主辦單位特推限量500份的「豪華特典票」，每份1250元，包含雙人票、專屬餐袋及特典禮包，並有機會享優先合影互動。民眾可依同行人數及是否需要周邊商品，選擇適合的票種。
票券可至中友百貨B棟13樓贈獎中心、年代售票系統及四大超商購買，場次與售票詳情可查詢中友百貨官網https://www.chungyo.com.tw/activity/act-1789375835232或APP查詢。
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今年活動另與伊甸基金會合作舉辦愛心義賣，希望將劇中的正義與助人精神延伸到日常生活，讓孩子在看戲之餘，也能透過參與公益認識關懷他人的意義。
除一般票券單人票450元，3人以上同行每人400元外，主辦單位特推限量500份的「豪華特典票」，每份1250元，包含雙人票、專屬餐袋及特典禮包，並有機會享優先合影互動。民眾可依同行人數及是否需要周邊商品，選擇適合的票種。
票券可至中友百貨B棟13樓贈獎中心、年代售票系統及四大超商購買，場次與售票詳情可查詢中友百貨官網https://www.chungyo.com.tw/activity/act-1789375835232或APP查詢。