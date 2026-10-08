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北市警3日搜索西門町BDSM酒吧執法過程惹議，如今又被民眾質疑，北市警強行帶走51名民眾釐清案情，但卻沒有提出通知書或傳票，並被指控稱不配合做筆錄就要寄通知書幫出櫃，是否會有違法問題？內政部次長馬士元表示，根據北市警調查內容，部分員警執行勤務的勤前教育有改善空間，包括搜索過程、證人傳訊，都希望精進。馬士元說，若有任何執行勤務不妥的地方，會請警政署和北市警察局共同檢討。馬士元也說，北市警有執法內容、民眾也有錄影，現在有民眾要提告都尊重，就讓證據到司法機關，讓證據說話，至於執勤過程，就算有搜索票，但畢竟發生一些執行過程不當的表達方式，這部分已經懲處，未來也會要求警政署和各縣市警察局針對類似的行動後，勤前教育要講清楚，怎麼處理尊重多元文化的認知，並且按照《刑訴法》、《警察職權行使法》不要逾越規定，這次會懲處就是因為逾越規定，不希望這件事發生。至於到底沒有通知書能否帶走？馬士元稱，這個要看包括律師、證據去作判斷，因為他沒有去看到這個現場的證據，所以沒辦法對這件事情作判斷。