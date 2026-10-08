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▲iPhone 18 Pro上市不到一個月，通路價格就開始鬆動，256GB指定新色勃根地紅降價1410元，雙十優惠價43490元。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone 17 Pro系列價格跳水狂降3910元

雙十10款手機平板優惠一次看

▲傑昇通信推出雙十換機優惠，iPhone 18 Pro最高降價4010元，前代iPhone 17 Pro Max也現省3910元，三星、OPPO及HONOR等品牌同步特價，活動至10月11日止。（圖／官方提供）

蘋果iPhone 18 Pro系列9月才剛上市，不到一個月就傳出降價，傑昇通信今（8）日宣布推出雙十連假限時優惠，iPhone 18 Pro（256GB）指定新色降價1410元，2TB頂規版本更是一口氣降4010元，不只新機價格鬆動，前一代iPhone 17 Pro系列也出現明顯降幅，iPhone 17 Pro Max最高現省3910元，活動只到10月11日，想趁連假換新手機的果粉可以把握機會。iPhone 18 Pro系列上市未滿一個月，通路價格就開始鬆動，傑昇通信指出，新機降價可能與首批到貨量逐漸回補，加上雙十連假促銷檔期有關，讓通路業者提前祭出優惠搶客。其中，iPhone 18 Pro（256GB）指定勃根地紅新色，原廠建議售價44900元，雙十活動價43490元，現省1410元；如果有大量檔案儲存需求的重度使用者，iPhone 18 Pro（2TB）不限顏色，原價88900元，直接降至84890元，最高省下4010元。隨著iPhone 18系列上市，前一代旗艦也進入降價階段，傑昇通信表示，iPhone 17 Pro（256GB）原價39900元，雙十活動降價3310元，空機價只要36590元，至於大螢幕的iPhone 17 Pro Max（256GB），則從44900元降至40990元，現省3910元。傑昇通信指出，蘋果官方已將前代Pro旗艦系列從官網下架，目前通路主要販售現有庫存，隨著庫存持續減少，部分規格未來可能面臨售完不再補貨的情況。除了iPhone，三星、OPPO、HONOR及小米也加入雙十促銷行列。其中，三星Galaxy A17降價3000元，優惠價7490元；Galaxy Tab A11+ WiFi平板則降至7190元。HONOR 600（12GB／256GB）更是這波活動折扣金額最高的機型，原價19990元，特價14990元，現省5000元，還可享原廠延長保固及防護配件組。