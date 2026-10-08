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2026年台北市長選舉激戰，《TVBS》民調中心今（8）日公布最新民調結果顯示，台北市民對現任市長蔣萬安支持度為49%，民進黨市長參選人沈伯洋支持度為41%，另有11%尚未決定支持對象。TVBS民調中心最新民調結果顯示，今年底的台北市長選舉，有92%台北市民表示會去投票（74%一定會，18%可能會），3%不一定，只有6%表示不會去投票。在有投票意願的台北市民中，蔣萬安支持度為49%，沈伯洋支持度為41%，雙方差距由5月下旬調查的28個百分點明顯縮小為8個百分點，另外有11%尚未決定支持對象。而根據2022年TVBS民調結果以及實際台北市長選舉投票率推估，今年底台北市長投票率預測在71%左右。交叉分析顯示，20-29歲選民對沈伯洋支持度由5月的37%升至52%，超車蔣萬安的44%；40-49歲與50-59歲蔣萬安支持度皆為47%，但沈伯洋分別攀升至45%與41%；30-39歲與60-69歲蔣萬安仍各以五成五左右（54%與55%）維持領先優勢；另外，民調顯示，中山大同、士林北投沈伯洋領先；中正萬華、松山信義、大安文山蔣萬安具優勢。政黨傾向方面，民進黨認同者有89%支持沈伯洋，國民黨認同者有93%支持蔣萬安，藍綠基本盤各自高度歸隊；民眾黨認同者有89%支持蔣萬安，支持沈伯洋僅7%；中立選民方面，40%支持蔣萬安，36%支持沈伯洋，雙方差距由5月時的四成大幅縮減至4個百分點，另有24%尚未決定；結果顯示，中立選民表態支持沈伯洋是支持度差距大幅縮小的主因之一，而未表態選民的動向可能成為本次選舉的勝負關鍵。對照上屆投票對象，投給蔣萬安者有八成左右（79%）繼續支持、投給陳時中者93%流向沈伯洋。關鍵在沈投給黃珊珊的選民中，轉投沈伯洋的比例升至53%，高於蔣萬安的39%，成為差距縮小的主要因素；上屆未投票者則有41%支持沈伯洋、26%支持蔣萬安。本次調查是TVBS民意調查中心115年10月3日、5日至7日晚間18:30至22:00所進行調查，共接觸1,284位20歲以上台北市民，其中拒訪為164位，拒訪率為12.8%，最後成功訪問有效樣本1,120位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。