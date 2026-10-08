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韓國男星近日因感謝粉絲幫助自己拿下香水代言，而買好禮物放車上等了1年，才終於成功送禮，寵粉事蹟引發熱議。但其實他一直以來都非常寵粉，還曾在2023年得知一名支持他10年的女粉絲過世後，親自到釜山參加她的葬禮，並在IG分享天空照與粉絲寫的信，淚喊：「真的很謝謝妳成為我的粉絲，我們一定要再見。」金宇彬在2023年8月，出席了一名支持他10年女粉絲的葬禮，還送上了慰問品跟花圈。金宇彬也在去了靈堂後，於IG曬出天空照與粉絲寫給她的信，向已故女粉道別，「在去向妳做最後道別後，我才知道妳長時間來找我的這一路原來這麼遙遠又辛苦…」金宇彬難過回憶粉絲的笑臉，並表示不會認為這是離別，希望粉絲在另一個世界可以健康幸福，「等到我們再次見面的那天，再一起拍照、分享沒能說的話。」最後他淚謝粉絲長時間的支持：「真的很謝謝妳成為我的粉絲，我們一定要再見。」而當時，已故粉絲的妹妹也分享金宇彬向姊姊道別的經過，表示終於見到姊姊愛著的演員，「姊姊可以沒有遺憾地離開了。」並感謝金宇彬在百忙之中，還是抽時間見姊姊最後一面，給了家人們很大的安慰。不過除了金宇彬本人到場外，他當時的女友，也就是去年底結婚的妻子申敏兒，與兩人經紀公司也送了花圈致意，夫妻倆的溫暖心意，讓外界都非常感動。