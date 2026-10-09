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▲高雄市國小校長團到台灣電力公司大林發電廠參訪交流，期深化能源教育交流，讓與會國小校長更加瞭解我國電力發展與淨零轉型。(圖／記者黃守作攝，2026.10.08)

▲台電大林發電廠廠長李志光致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.08)

▲大林發電廠環保課課長李奇庭針對大林發電廠空氣污染防制及友善環境作為進行簡報，讓與會校長等人獲益良多。(圖／記者黃守作攝，2026.10.08)

▲高雄市國小校長團一行並到廠區參觀認識電力生產、能源轉型及減碳相關作為，讓與會校長等人獲益良多。(圖／記者黃守作攝，2026.10.08)

▲高雄市國小校長團並由小港區鳳陽國小校長黃啟峰代表致送紀念品及感謝狀，由台電大林發電廠廠長李志光(右3)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2026.10.08)

高雄市國小校長團於8日上午，到台灣電力公司大林發電廠參訪交流，期深化能源教育交流，讓與會國小校長更加瞭解我國電力發展與淨零轉型。高雄市國小校長團一行40人，是由小港區鳳陽國小校長黃啟峰帶隊，有岡山區岡山國小游柏芬、新興區新興國小校長馬惠祺、苓雅區成功國小校長吳俊男、鹽埕區忠孝國小校長王上銘、前鎮區獅甲國小校長夏紹彰、三民區河堤國小校長杜昌霖、大寮區後庄國小校長李宗緯等校校長與會，由台電大林發電廠廠長李志光、副廠長陳彥宏、副廠長黃啟忠率公關課課長王淳霖、環保課課長李奇庭、課員陳麗燕、張旻華、陳辭修等人熱烈歡迎。台灣電力公司大林發電廠廠長李志光表示，能源教育是永續發展的重要基礎，孩子是未來能源社會的主人翁，台電大林發電廠透過這次校長團參訪，讓大林發電廠有機會從發電現場與教育工作者交流，也期待把電力知識、能源轉型及節能減碳的觀念帶進校園，讓學生從生活中認識能源、珍惜能源。在會中由大林發電廠環保課課長李奇庭針對大林發電廠空氣污染防制及友善環境作為進行簡報，讓與會校長等人獲益良多。大林發電廠並安排電廠導覽及能源專題交流，且帶領校長們走進發電第一線，認識電力生產、能源轉型及減碳相關作為，期透過產業與教育交流，將能源知識帶進校園，從小培養學生永續發展與節能減碳觀念。高雄市國小校長團並由小港區鳳陽國小校長黃啟峰代表致送紀念品及感謝狀，以感謝大林發電廠深化能源教育交流，讓與會校長更加瞭解我國電力發展與淨零轉型之成果。