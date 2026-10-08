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梁文傑自曝也曾遭跟監 對方甚至租下住家地下室車位

現行國安法規範太狹窄 跟監、潑漆無法以跨境鎮壓論罪

國安修法躺立院遲未審查 梁文傑：不能埋葬在文件堆裡

跨境鎮壓接連曝光 梁文傑：不能讓受害者孤單

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭香港人士跨海委託台灣徵信社跟監，台北地檢署昨（7）日偵結起訴4人，並對2名香港籍委託人發布通緝。對此，陸委會副主委梁文傑今（8）日表示，台灣現行《反滲透法》及《國安法》規範範圍狹窄，沈伯洋遭監控案只能依《個資法》起訴，反觀美國法律，只要受外國政府指示從事相關行為，就可能單獨成罪，最高可判處10年。他強調，台灣法律目前缺乏將「跨境鎮壓」單獨成罪的概念，未來修法將朝此方向推動，也呼籲立法院不要讓相關草案「埋葬在文件堆裡面」。陸委會8日舉行例行記者會，媒體詢問，跨境鎮壓對象已不只一般民眾，連民意代表及政府官員都可能成為目標，陸委會同仁是否也曾遇到類似情況？梁文傑表示，就他所知，陸委會同仁目前沒有遇到相關情況，但他自己過去確實曾遭跟監，「跟我的人還到我家地下室去租車位，所以這事情很多人都知道。」梁文傑指出，一般人聽到跟監，可能以為只是狗仔或記者，因而輕忽事件嚴重性。包括沈伯洋的案件最初曝光時，也有許多人嘲笑他是在自我幻想，甚至有被害妄想症，但如今已經證實這些事情確實存在。梁文傑進一步指出，目前已有好幾起徵信社接受境外委託，在台監控香港人士活動的案例，刑事局也曾針對相關問題邀集徵信業者座談，提醒業者接案時，必須注意委託來源及資金提供者。談及未來修法方向，梁文傑指出，目前台灣主要有《反滲透法》及《國安法》兩部法律，但適用範圍都相當狹窄。《反滲透法》主要處理受境外敵對勢力指示，違反《選罷法》、《公民投票法》及《集會遊行法》等相關行為；《國安法》則主要針對在台發展組織及洩密等情況。然而，近年越來越多案例涉及境外敵對勢力指示他人在台跟監、跟拍、傷害、潑漆甚至潑糞，這些行為都不在現行兩部法律的規範範圍內。梁文傑舉例，美國近期偵辦賴清德總統兒子遭跟監案件，依照美國相關法律，只要受外國政府指示從事相關行為，本身就可以單獨成罪，最高刑度達10年，但台灣法律目前沒有類似概念。他指出，過去相關案件中，檢察官只能依照既有法律追究責任，例如潑漆案件只能依毀損罪起訴，八旗文化總編輯富察遭毆打案件則依傷害罪及《組織犯罪防制條例》起訴；至於沈伯洋遭監控案，也只能依《個人資料保護法》起訴。梁文傑強調，檢察官都非常努力辦案，但真正面臨起訴時，才發現台灣整體法律制度中，缺乏針對跨境鎮壓行為單獨成罪的概念，因此未來修法方向就是要補足這項不足，至於具體內容則由主管機關負責研議。梁文傑表示，陸委會並非修法主管機關，但希望未來相關法案提出後，立法院能夠給予支持。他指出，政府去年提出的《國安法》修正案，至今仍躺在立法院委員會，尚未進入正式審查程序。呼籲未來政府提出其他相關配套時，立法院至少應該開始審理，「不能夠讓這些草案都好像埋葬在這些文件堆裡面。」他也再次提及沈伯洋遭跟監事件，指出當初案件曝光時，許多人嘲笑沈伯洋是在幻想，認為相關情況不可能發生，但如今事實已經擺在眼前。「有人道歉了，有人不道歉，那無所謂，但是事實就是事實，大家不能視而不見。」對於陸委會近期接連接觸跨境鎮壓受害者，梁文傑表示，最近一週已有多起相關案件由地檢署偵結起訴，美國聯邦調查局（FBI）也正在調查賴總統兒子遭跟監案件，陸委會希望藉此向社會傳達兩項訊息，就是「跨境鎮壓真實存在」以及「不能讓受害者孤單」。梁文傑指出，部分人士面對受害者遭跟監或恐嚇，卻以嘲諷方式質疑對方是否幻想，或認為當事人把自己看得太重要，這類言論反而會助長加害者氣焰，讓受害者更加恐慌。他表示，陸委會接觸的受害者都展現相當大的勇氣，雖然每個人在遭到騷擾或鎮壓後，都需要經歷一段心理調適過程，但只要社會願意積極關注，並給予關懷與支持，就有機會將傷害降到最低。