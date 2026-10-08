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受惠於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用商機持續擴展，加以步入傳統外銷旺季、產品價格上漲效應，財政部今（8）日公布今（115）年9月出口872.2億美元，創歷年單月新高，月增5.9%，年成長60.9%，連續35個月正成長，也刷新史上最長上升週期。累計前9月出口6615.5億美元，年增46.2%，財政部表示，台灣出口將迎來歷史輝煌時刻，全年出口破9000億美元機率非常高。不僅9月出口創新高，進口635.9億美元，也創歷年單月新高，月增5.8%，年增51.7%，主因AI產業鏈國際分工與出口引申需求擴張，及國際原物料行情居高；累計1至9月進口5010億美元，年增41.3%。而9月出超236.3億美元，為單月新高，年增113.4億美元；累計前9月出超1605.5億美元，年增625.4億美元。財政部分析，9月主要貨品出口普遍較去年同月成長，以資通與視聽產品增1倍最佳，包括顯示卡、伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等出口均呈倍數增加；其次為礦產品增86.4%，主因全球油品供應偏緊支撐價格維持高檔；電子零組件隨AI應用及消費性電子新品備貨需求升溫，增45.3%，機械、電機產品亦各增3成上下。累計1至9月資通與視聽產品、電子零組件出口併計增59.5%，占總出口比重79%。就主要市場觀察，9月對美國、東協出口值分創歷年單月次高、新高，年增率各為1.1倍及93.4%，合計對總出口增加貢獻達7成；對中國大陸與香港、歐洲、日本出口各年增30.2%、20.6%、13.4%。累計1至9月對5大市場出口值皆為歷年同期最高，其中對美國、東協均提前刷新全年紀錄，分別年增59.3%、52.9%，對歐洲出口年增48.8%，對陸港、日本各增 28.5%、26.6%。展望未來，財政部認為，雖然全球貿易政策及地緣政治情勢變化等，仍增添總體經濟不確定性，但隨人工智慧應用持續深化，國際雲端服務業者及各國加速AI基礎建設投資，帶動半導體、伺服器等相關供應鏈需求擴增，加以科技新品備貨、中國大陸及歐美年底採購旺季將屆，均有利挹注我國外銷動能，第4季出口可望延續成長態勢，全年9000億美元機率相當高，可以說「八九不離十」。