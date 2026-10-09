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▲「2026國慶晚會在板橋」進場規則（圖／新北市文化局提供）

▲今年國慶晚會自暖場起規劃8段精彩演出，邀集國內外藝人與表演團隊。（圖／新北市文化局提供）

▲「2026國慶晚會在板橋」交通資訊（圖／翻攝2026國慶晚會官網）

▲「2026國慶晚會在板橋」交通管制（圖／翻攝2026國慶晚會官網）

新北市府公布，2026年國慶晚會將於今（9）日晚間18:00在新北市板橋第一運動場登場，以「世界的舞台．齊聚台灣」為主題，集結臺灣與日本、韓國等知名藝人，尤其有經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本傳奇歌姬大黑摩季。新北市政府提醒，晚會當日下午16:30開放持票民眾入場，現場將實施驗票及安全檢查。《NOWNEWS今日新聞》整理活動流程、表演卡司、直播平台、交通指南與交通管制等資訊一次看。：新北市板橋第一運動場17:25~21:3017:25 - 18:00 暖場表演18:00 - 18:10 國歌及國旗進場18:10 - 18:30 貴賓致詞18:30 - 21:25 晚會表演21:25 - 21:30 晚會結束10月9日下午4點30分開放入場，活動票券採一人一票、憑票入場。持票民眾可由板橋第一運動場「2號門」、「3號門」及「南門」通過安全檢查後進場。所有入場民眾均須配合安全檢查，會場全區禁止吸菸，並請勿攜帶槍械、刀械、爆裂物、酒精飲品、易燃易爆物、玻璃瓶、尖銳物品、長柄雨傘等可能影響安全的物品。超過40×40×40公分的背包、手提包，以及腳架、自拍棒等亦不得攜入；不含酒精成分的飲料或飲用水，經安全檢查並由攜帶者現場試飲後，始得攜入活動區域。：陳明珠與劉傑中攜手搭檔主持今年國慶晚會自暖場起規劃8段精彩演出，邀集國內外藝人與表演團隊齊聚新北，卡司包括曾獲金曲獎肯定的桑布伊 SANGPUY、鄭宜農 Enno Cheng、黃子軒 ZiXuan Huang，以及「三姊」江淑娜、HowZ，國際卡司則邀請演唱經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本傳奇歌姬大黑摩季、印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang及韓國獨立民謠歌手李瀧 Lang Lee來台。10月9日18:00起：TVBS 56頻道：板橋第一運動場運動廣場乘捷運板南線前往的民眾，可由板橋站3A出口方向出發，行經中央大廳後，依現場地貼及立牌指引前往新站路出口，再沿新站路步行至板橋第一運動場；於板橋車站下車後，同樣可依出口指示、地貼及現場立牌前往新站路出口，再沿新站路步行至會場；可利用265、604、657、藍17等路線，於「海山高中」或「第一運動場」站下車，亦可搭乘綠265至「漢生東路」站下車後步行前往。10月9日12:00-24:00區運路(海山路-漢生東路)往漢生東路方向實施管制，請改道行駛：板橋第一運動場周邊的區運路及海山路汽、機車停車格從8日下午16:00至9日晚間24:00也將暫停使用，不開放一般車輛停放。