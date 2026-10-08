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▲新光三越台中中港店一年一度「日本商品展」今日初登場，吸引許多消費者參觀採購。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.8)

▲開展首日也安排日本傳統三味線演出，為商品展增添音樂與文化元素。(圖／記者金武鳳攝，2026.10.8)

新光三越台中中港店一年一度「日本商品展」今日起登場，集結45家日本名店，其中14家品牌首度參展，涵蓋北海道麵包、京都天婦羅、造型甜點與動漫周邊，並安排職人現場製作，讓民眾從料理到工藝體驗日本特色。今年參展陣容包括6家中部獨家品牌，其中來自北海道札幌的「Boulangerie coron」，帶來招牌玉米鄉村麵包，是使用北海道小麥粉製作。京都天婦羅品牌「天のめし」則在現場料理天丼、烏龍麵，讓消費者近距離觀看製作過程。甜點主打造型與傳統風味，例如「花卉御萩專賣店」，以天然豆沙製作花朵造型日式甜點，僅於10月8日至13日販售。東京「MAKIPAN」推出手工動物造型麵包，搭配不同內餡，增添趣味。其他首度登場品牌包括義式冰淇淋大福專賣店「Imonne」，以及擁有逾160年歷史的函館「千秋庵総本舗」，帶來紅豆奶油銅鑼燒。去年參展的「Pomme d'Amour Tokyo」青森蘋果糖再度登場，提供不同口感的日式甜食選擇。展場另規劃日本屋台美食，包含「旭日之炸」明太子帝王蟹棒、海鮮天婦羅與現炸肉餅，以及「青鳥日式炭火」串燒等品項。除餐飲外，也引進《咒術迴戰》西裝系列周邊商品，兼顧美食與動漫族群。新光三越表示，活動期間將推出部分商品限時買一送一，品項包括大象蘋果奶油麵包、醬油糰子、蛋包海鮮炒麵等；在日本展消費滿1000元，另有機會抽中日本航空台日來回機票。開展首日也安排日本傳統三味線演出，為商品展增添音樂與文化元素。