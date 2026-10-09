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韓國天團BIGBANG即將於今（9）日～11日一連3天在台北大巨蛋開唱，讓粉絲們都非常期待，日前門票開賣時也直接秒殺，甚至還出現大批黃牛哄抬價格。但沒想到不只門票有黃牛，就連手燈都有。由於這次特別推出20周年紀念手燈，引發大量搶購潮，導致許多地方都嚴重缺貨，讓黃牛找到機會狂炒作，竟然將一支約2500元的手燈，炒到5000～6000元，讓許多搶不到貨的粉絲氣炸。隨著BIGBANG演唱會即將於今日舉行，許多至今沒能搶到20周年紀念手燈的粉絲也都非常焦慮。有網友指出許多地方沒有限制有買票才能購買手燈，因此排了很久都沒買到。這也讓黃牛趁虛而入，大量購買並開始哄抬價格。據悉，BIGBANG這次推出的手燈，在韓國定價為52000元韓幣（約台幣1300元），一般代購或社群開價約1680元、周邊商品通路網站則賣2080元至2530元之間 ，但不少黃牛已經價格飆到5000～6000元，讓原本因買不到手燈而焦慮的粉絲，看到這個價格都直接氣炸，「已經快心死了，一點辛苦錢倒是無所謂，有些報的都天價可以買好幾隻了」、「看到一支手燈賣到五六千塊我就快氣到腦中風了。」不過有粉絲指出，在演唱會當天現場也有攤位可以買到手燈，認為貨量應該充足，安慰沒買到的粉絲們不要太緊張。不過也有粉絲認命表示，如果最後真的沒買到，就只能帶BIGBANG舊手燈進場應援。