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反擊綠營年齡攻勢 李四川：能力比年紀重要

老店開40年天天排隊為何要關？李四川：做得好就繼續

年底選情升溫，國民黨新北市長參選人李四川今（8）日接受TVBS專訪。面對68歲首度參選，遭民進黨以「老藍男」形容，李四川表示，選舉重點不在年紀，而是觀念新不新，而且蘇巧慧的父親蘇貞昌過去參選時，「還比我大兩歲」，蘇巧慧當時也幫父親打選戰，並不覺得年齡有什麼問題。主持人之一樊啟明問到，綠營持續拿李四川年齡做文章，10月4日板橋造勢活動中，一張李四川與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜等人同台照片，也被網友認為是「老藍男集合」。李直言，蘇貞昌過去與侯友宜競選新北市長時，「他還大我兩歲，那時候為什麼沒有認為她爸爸是老人？」年紀並不是最重要，「能力才是最重要的」，若提出政策的人沒有相關經驗，隨意提出政策，最後卻做不到，對市民並不公平。李四川說，經驗是長期累積而來，若年底順利當選新北市長，不需要再重新摸索，「我就可以上手」，相關工作與地方建設經驗都已累積在腦中。面對現在的選民追求「新鮮感」，李四川以老店當比喻，「一個老店如果開了三、四十載，每天排隊，沒道理因為開得久就該關門換人」，若施政做得好，就應該繼續做下去。主持人趙少康也援引美國前總統雷根參選時對年紀質疑的名言「我還沒笑你經驗不夠呢」，表示經驗在政壇的重要性。此外，李四川也說，他現在的競選團隊幾乎清一色由20多歲的年輕人組成，年輕夥伴成為他的「老師」，指導他面對鏡頭多微笑、揮手、穿著更具親和力，他也學到很多，但認為，選舉本質必須回歸實質能力，而非單看年齡。